Sliteseier for Oilers: – De må lære seg litt hockey

Stavanger Oilers – Sparta 3-2 (3-2 i kamper)

Sparta ga hjemmelaget Stavanger Oilers noe å bryne seg på i femte semifinalekamp av NM-sluttspillet, men måtte til slutt se seg slått.

Med 2-2 etter fire kamper var det viktig med seier for begge lag i femte kamp for å få overtaket før de to siste. Nå kan alt kan være avgjort dersom Stavanger Oilers vinner neste kamp.

– En enormt viktig seier. Nå kan Oilers reise til Sarpsborg på torsdag vel vitende om at seier der vil ta dem til NM-finale 2022, sa TV 2s ekspertkommentator Bjørn Erevik etter kampslutt.

Effektive Sparta slo tilbake mot Oilers-dominans

Oilers tok ledelsen først, etter ti spilte minutter. Markus Søberg fikk æren av å sette kveldens første mål.

Mål: Søberg 1-0 (10)

– Det var utrolig bra kriga av Karlsen, og så vartet Strandberg opp med en magisk pasning, sa han.

– Så da var det bare å sette kølla på den?

– Ja, den var gratis, svarte Søberg.

Men det skulle bare gå tre minutter før Sparta utlignet til 1-1, etter scoring av Daniel Olsson Trkulja. I pausen var målscoreren klar på hva de måtte gjøre annerledes.

– Vi må skape mer og spille litt enklere, og komme litt dypere på dem, det er der de er sårbare, sa Trkulja.

Sparta fikk aldri et grep om andre periode, som nærmest ble en reprise av den første. Jarrot Burton sendte gutta fra oljebyen tilbake i ledelsen 2-1, men til tross for store deler Oilers-dominans var Sparta mest effektive. To minutter før pause utlignet Sparta nok en gang da Calle Rune Spaberg Olsen satte 2-2, og det uten noen andre særlig store sjanser.

– Vi må ta det vi får egentlig, vi er fornøyde med det her, sa Olsen.

Skjebnesvangert keeperbytte

Før siste periode måtte Sparta se seg nødt til å bytte keeper. Tommy Kristiansen tråkket bak på kneet til Jake Paterson med et uhell. Paterson var tydelig preget i etterkant.

– Det er klart det skøytejernet er kjempeskarpt så der kan det ha blitt et kutt som Paterson eventuelt må sy. Det er er en stor strek i regninga for Sparta, sa TV 2s hockeyekspert Ruben Smith.

Jake Paterson har løst det som har vært et problem for Sparta de siste sesongene, og var ikke noe de trengte i den femte semifinalekampen. Unggutten Tobias Normann ble byttet inn.

Mål: Lefebvre 3-2 (46)

Like etter gikk Oilers igjen opp i ledelsen. Martin Lefebvre satte 3-2. Denne gangen maktet ikke Sparta å komme tilbake og flere mål ble det ikke. Etter kampen var Tommy Kristiansen klar på at Sparta ikke er lette å spille mot.

– Det virker som om hele Norge er overrasket over at det er jevnt mellom Sparta og Oilers. De har et lag som hadde havnet på 2. plass ved full sesong, og vi møter et ekstremt bra lag, sier Kristiansen.

Samtlige semifinalekamper har endt med kun ettmålsseiere.

– At folk tror vi bare skal gå ut å slå det laget her, da må dem lære seg litt hockey, for vi møter et jævlig bra lag. Nå er vi fine, men Sparta gjør en helvetes jobb og vi må krige helt i bunn for å klare å vinne, slår han fast.

Stavanger Oilers har nå et solid utgangspunkt når det gjenstår minimum én kamp i best av syv-serien. Sjette kamp spilles torsdag 7. april i Sarpsborg.