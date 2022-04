Forsøket på rakettkarriere ble mislykket: – Ekstrem skuffelse

– Virkeligheten traff meg. Det her var ikke så kult, tenkte jeg, sier Johansson og mimrer tilbake til sin første sommer i Gøteborg.

Da andre spratt champagnen, kjente på glede over ikke å skulle bruke mer tid på lesesaler og gikk med friskt mot inn i «voksenlivet», kjedet han seg.

Johansson var midt i 20-årene. Han var ferdig på universitetet og hadde fått jobb på et kontor i Sveriges neste største by.

Muligheten hadde vært der. I nærheten av sitt hjemsted var det en ny universitetslinje hvor man kunne studere «Sport management». Det fristet ham, men han turte ikke å satse, så da ble det et tryggere valg å fordype seg innenfor prosjektledelse.

– Jeg tenkte at jeg uansett aldri ville få en trenerjobb, sier Johansson, som lørdag ble presentert som Norges neste landslagssjef.

SATSET IKKE: Tobias Johansson trodde han aldri ville få en trenerjobb. Nå er han klar som Norges neste landslagssjef. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Knuste drømmer

Før han begynte å studere, hadde han viet store deler av livet til idretten. Som barn i en idrettsfamilie i Ljungby ble det naturlig at også han var aktiv.

For Johansson ble det raskt klart at det var hockey som fenget mest. Det ble stilt krav til ham, noe han likte. Talentet på skøyter var så som så, men treningsiveren stor.

Som 22-åring var karrieren over. Fem år tidligere hadde han innsett at han ikke ble den neste store hockeyspilleren fra Sverige.

Han fikk kamper for A-laget til den lokale klubben, Ljungby, men tok ikke steget fra juniorhockey til seniorhockey på den måten han ønsket. Han var for utålmodig, mener han.

– Jeg var helt enkelt ikke god nok. Det å legge opp var ikke så vanskelig. Det var verre da jeg var 17 år og forsto at jeg ikke ville nå drømmene mine, som var å spille i NHL, sier han og smiler.

Suget, som han kaller det, var tilbake. På kontoret i Gøteborg drømte han seg bort til ishaller og en trenerkarriere han ikke turte å satse på.

En dag tok han sats. Johansson hørte med klubbene i byen om de hadde behov for noe hjelp.

TOK SATS: Tobias Johansson er sjeleglad for at han kom seg bort fra kontoret og tilbake i ishallen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Myten om meg selv

Han fikk raskt svar. IF Mölndal Hockey ga ham tilbud om en stor rolle i junioravdelingen. En langt større rolle enn hva han hadde sett for seg. Her ville de ha ham til å lede klubbens U20-lag og ha et ansvar for hele junioravdelingen.

– Jeg er ekstremt glad for at jeg takket ja, selv om jeg ikke følte meg klar, sier han.

Det var kun snakk om ulønnet arbeid på kveldene, men for Johansson var det en avgjørende mulighet.

– Det var ekstremt lærerikt. Jeg kjente at jeg var dyktig til noe. I over to år kombinerte jeg dette med å jobbe på dagtid. Jeg skal ikke si at jeg ga blanke i min vanlige jobb, men jeg satt vel like mye ved skrivebordet og tenkte på treninger og samtaler med spillere som å gjøre det jeg faktisk fikk betalt for.

En hverdag som før var grå og kjedelig, ble nå langt mer lystig. Han hadde funnet noe han håndterte. Det tok ikke lang tid før han bestemte seg for å gjøre alvor av drømmen om å bli trener.

– Det ble naturlig å begynne en jakt på det å kunne drive med hockey på heltid. Min beste ferdighet ble en enorm arbeidskapasitet. Jeg ville vise klubbene i Gøteborg-området at Tobias Johansson var en som jobbet veldig hardt, veldig mye og som var enormt engasjert i sine lag og spillere. På to år bygde jeg den myten om meg selv. Da fikk jeg en forespørsel fra et annet lag. Igjen kunne jeg teste mine vinger, sier han.

INGEN SUKSESS: Tobias Johansson sin trenerkarriere kunne vært over før den virkelig startet. Foto: Christian Wahlgren / Pucksnackfoto

– Ekstremt mislykket

Kungälvs IK valgte å satse på den urutinerte svensken som aldri hadde trent et seniorlag.

Johansson sa opp jobben sin og gikk helhjertet inn i trenerjobben. Det kunne knapt gått verre.

– Jeg var fylt med forventninger om at jeg skulle gjøre rakettkarriere. Den høsten tror jeg vi tapte 15 kamper på rad. I desember fikk jeg sparken. Det var med å knekke selvtilliten min, men samtidig var det ekstremt lærerikt. Jeg valgte å innse at jeg ikke var klar for slike jobber, sier han.

– Følte du deg mislykket?

– Ja. Jeg trodde at jeg var klar og hadde den kapasiteten og kompetansen som var nødvendig for en slik jobb. Da jeg innså at jeg ikke hadde det, var det en ekstrem skuffelse.

– Vurderte du å gi deg som trener?

– Nja. I den mørkeste perioden kjente jeg meg ekstremt mislykket og tvilte på meg selv. Heldigvis fikk jeg komme tilbake til klubben jeg hadde forlatt, svarer han.

Johansson tenker ofte på den høsten. Han er ikke sikker på om resultatene ville blitt bedre om han kunne prøvd igjen med samme forutsetninger, men han er helt sikker på at han ville vært en helt annen leder.

Det å oppleve motgang på den måten endret han. Johansson forsto at han måtte gjøre justeringer.

Ville ikke ansatt seg selv

Det han er mest stolt av til nå i sin trenerkarriere, er hvordan han har endret seg som leder.

– Jeg har sagt til mine kollegaer at om de traff meg for ti år siden, ville jeg aldri vært aktuell for den jobben jeg har nå og definitivt ikke for jobben som landslagssjef, sier 41-åringen.

– Hvordan har du endret deg?

– Jeg tror at jeg er mye mer tålmodig og bedre til å kommunisere. Da jeg kom inn i yrket, var det å være en bra trener ofte sett på som en som var høylytt og sa ifra. Det var sånn jeg kom inn. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har hatt tålmodige spillere og kollegaer som har vært med å forandre meg til å bli en mer moderne trener, svarer Johansson.

Han har blitt flinkere til å fordele oppgaver. Han kan ikke være ekspert på alt. Det har han forstått og akseptert.

– Min største styrke nå er nok at jeg er flink til å omgi meg med bra mennesker som kan ting jeg ikke kan, sier den neste landslagssjefen.

TALENTUTVIKLER: Tobias Johansson under perioden som trener i Frölunda. Der bygde han seg opp et rykte som en god talentutvikler. Foto: Christian Wahlgren / Pucksnackfoto

Overraskende ansettelse

I nesten ti år var han en del av ungdomsavdelingen til den svenske storklubben Frölunda. Der ble han kjent som en dyktig talentutvikler.

I fjor ble han hentet til Norge av Norges Ishockeyforbund. Det siste året har han ledet U20-landslaget og vært sjef for spillerutvikling.

Lørdag ble han presentert som den neste landslagssjefen for Norge. Det var en ansettelse som kom overraskende for mange, inkludert flere landslagsspillere.

Ishockeyforbundets sportssjef Petter Salsten har til TV 2 avkreftet at de hentet Johansson til Norge med en plan om at han skulle bli landslagssjef.

– Var det noe du forutså at kunne skje?

– Jeg tenkte vel at om jeg gjorde en bra jobb med U20-landslaget, så ville det kunne bli naturlig å få det spørsmålet, men det var ikke derfor jeg tok den jobben. Jeg var veldig spent på hva vi kunne gjøre på juniorsiden i norsk ishockey, men selvsagt så jeg at en slik mulighet kunne åpne seg lengre frem i tid. At det skulle skje så raskt hadde jeg ikke trodd, svarer Johansson.

– Du har lite erfaring som som trener for seniorlag, og du har gått på en smell tidligere. Nå skal du lede de beste norske herrene. Er du redd for å mislykkes?

– Erfaringen vi behøver vet jeg ikke om finnes. Vi vil gjøre noe som ikke helt er gjort før, med å etablere norsk ishockey på et høyere nivå enn tidligere. Det kan på en måte være en styrke ikke å ha for mye erfaring. Jeg er på den måten naiv og tror vi kan oppnå mer enn det kanskje norske trenere våger å tro på. Det å lede voksne mennesker er absolutt annerledes, men jeg tenker det er enklere å prate med en spiller på 25 eller 30 år. De er ikke redde for å si hva de tenker til treneren. Med yngre spillere har jeg alltid den redselen for hva spillerne egentlig tenker. Det aspektet tror jeg kommer til å bli enklere, svarer han.

– Ingen endestasjon

Johansson har enorm respekt for den idrettskulturen som er i Norge. At ikke hockeyen har nådd de høydene som den har gjort i hans hjemland, ser han på som en mulighet til utvikling.

Den påtroppende landslagssjefen vil ikke bare fokusere på A-landslaget og de talentene. Han ser også viktigheten av arbeidet som gjøres med å få med flere jenter.

– Hockeyfamilien må bli større, sier han.

Det har lenge vært snakk om et generasjonsskifte på landslaget. 1. juli tar han over et landslag med mange spillere i sluttfasen av sine karrierer.

– Man må være veldig forsiktig med et sånt generasjonsskifte. Jeg har enorm respekt for det de eldre spillerne har gjort for landslaget. Mange har ofret mye for å være med. Å bytte spillere fra en dag til en annen, tror jeg ikke er oppskriften. Vi må ha en tydelig dialog med de eldre spillerne og høre hvor stor tro de har på prosjektet. Det gjelder å finne riktig måte å lede talentene inn på landslaget. Vi har mange bra spillerne nå og ekstremt spennende unge spillere på vei frem. Det gjør meg optimistisk, sier svensken.

Han har foreløpig ikke snakket med den aller største stjernen, Mats Zuccarello.

– Jeg har ingen anelse om han hva han tenker om landslagsspill fremover. Han er en ekstremt god spiller, som jeg mener er litt undervurdert, selv om det kanskje høres litt dumt ut her i Norge hvor de fleste synes at han er veldig god. Jeg vet ikke hva han vil, men det må jeg finne ut, svarer Johansson og smiler.

KLAR: Tobias Johansson skal gi alt han kan for å oppnå suksess som landslagslagssjef for det norske ishockeylandslaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Målsetningen til landslaget i mesterskap er ofte kvartfinale. Tror du at laget under din ledelse kan ta seg enda lengre enn det?

– Ja. Jeg synes et rimelig mål i mesterskap må være å ta seg til sluttspill. Da er man i kvartfinalen. Når Sveits har tatt seg til VM-finaler, Belgia har vært rangert som verdens beste landslag i fotball og Bodø/Glimt har slått Roma 6-1, ser jeg ikke hvorfor ikke vi kan ryste en større nasjon. Jeg vil ikke sette begrensninger. Kvartfinale er ingen endestasjon, svarer Johansson og drikker opp sin femte kopp med kaffe for dagen, før klokka er passert 11.00.

Han måtte nemlig tidlig opp og sørge for at alt var klart for samling med U-landslag på Lillehammer. Det er i hvert fall ingen tvil om at Norges Ishockeyforbund har ansatt en trener som vil gjøre alt han kan for å lykkes.