Vil innfører SMS-varsling til skiturister

Turistene fra Tyskland er nettopp kommet ned fra en fantastisk skitur i Lyngsalpene i Troms.

– Jeg har bursdag i dag og fikk denne turen i gave av vennene mine. De har organisert og det har var vært flotte forhold og fint vært, sier skiturist Anne Ylich fra Tyskland.

Det er idyllisk når fjellet bader i sol og det er pudder snø over alt, men det er også farer som lurer og det skal lite til for å kunne utløse et skred.

Reisefølget fra Tyskland hadde ikke med seg guide i fjellet på denne turen.

FORNØYD: – Jeg har bursdag i dag og fikk turen i gave av vennene mine, sier Anne Ylich fra Tyskland. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

– Nei, men vi hadde to eksperter med oss inn i fjellet og med på turen, forklarer hun.

På parkeringsplassen er det flere turister som er kommet ned og som er i ferd med å pakke skiene på taket. Alle er det strålende fornøyde med dagen.

Godt forberedt

– Fjellet kan jo hele tiden være farlig, spesielt med tanke på snøskred. Det gjelder å forberede seg godt nok og ikke ta sjansen på å havne i et skred, sier Marcus Kock, fra Tyskland.

Han hevder at han har forberedte seg godt før turen.

– Jeg gikk inn på nettsiden til varsom.no og leste meg litt opp på forholdene der. Det er veldig bra at man også kan få informasjon på engelsk, forteller han.

Det siste uken har det gått flere skred på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge. I skikommunen Lyngen er det også gått flere skred, men alle har berget seg ut med livet i behold.

Ordføreren frykter allikevel at det vil skje flere ulykker i tiden fremover.

TAR GREP: – Vi er bekymret for flere ulykker og ønsker å varsle turistene bedre, sier Dan Håvard Johnsen (Sp), ordfører i Lyngen Foto: Håvard Nordgård/ TV 2

– Ja, det er helt klart en bekymring for at det kan komme flere ulykker. Det er såpass masse folk som vil benytte seg av de flotte fjellene våre, så vi må neste regne med at det kommer enda flere uhell, sier Dan Håvard Johnsen (Sp), ordfører i Lyngen.

Nå strømmer det på med turister som skal innta fjellheimen i Lyngen. Fergene er fulle at utenlandske turister.

Dialog om SMS-varsling

– Får de utenlandske skigjestene god nok informasjon om forholdene i fjellet?

– Det er noe vi diskuterer veldig nøye, og vi er kommet frem til at vi må ta dette et steg videre. Derfor ligger det på trappene et samarbeid med Telenor og en SMS-leverandør om at vi skal komme ut med en hyggelig melding til alle som besøker Lyngen og som er innenfor en basestasjon. Budskapet her bli at det foreligger fare i fjellet og at folk bør besøke varsom.no for å ta individuelle hensyn, sier Johnsen.

Mange turister bruker store summer på å komme seg til skiparadiset i Troms.

– Det er klart når man opplever en fantastisk dag som i dag med sol fra skyfrihimmel, så kan det hende at noen pusher noen grenser for å oppnå den ultimate fjellopplevelsen, forteller ordføreren.

SPEKTAKULÆRT: Sosiale medier er fulle av naturskjønne bilder fra Lyngen, men fjellet kan være svært farlig med varierende forhold. Foto: Arctic Panorama Lodge

Også de to Hovedredningssentralene i Norge ber folk om å vurdere sikkerhetsrisikoen nøye og ta sine forholdsregler før man drar opp i fjellet.

Travel påske

De forbereder seg nå på en travel påske.

MANGE SKRED: – Det har vært noen travle uker for operasjonslederne ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge, sier Tore Hongset, redningsleder ved HRS N-N Foto: Robin Jensen / TV 2

– Vi tror at det blir en travel påske ja for det kommer ganske mange utenlandske turister inn, og de synes at det er spektakulært å dra opp i fjellene hvor man kan se utover havet, sier Tore Hongset, redningsleder ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Han har helt klare råd å komme med og minner samtidig om at det tar tid for redningsmannskapene å komme inn i fjellet når det har gått et tidskritisk skred.

– Sett deg inn i området du skal ferdes i og sjekk skredvarslene. Sikre at du har med utstyr som sender/ mottaker, søkestang og spade. Ikke minst er det viktig å sikre at man er i et område hvor det er kommunikasjon ut slik at man kan varsle dersom noe skjer, sier Hongset.

– Hva tenker du om de neste ukene og hvilke oppfordringer har kommunen?

– Det er egentlig veldig enkelt, og det er et individuelt ansvar. Nyt naturen og bruk varsom.no. Respekter egne ferdigheter og ha en strålende opplevelse i Lyngen, sier Dan Håvard Johnsen (Sp), ordfører i Lyngen.