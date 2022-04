Amerikanske medier melder at stjerneparet har giftet seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Superstjernen Kourtney Kardashian og musiker Travis Barker skal ha giftet seg i Vegas. Det bekrefter eieren av et Vegas-kapell til flere amerikanske medier.

Ifølge nettstedet TMZ, som først omtalte saken, skal kjendisparet Kourtney Kardashian (42) og kjæresten Travis Barker (45) ha giftet seg i all hemmelighet, midt på natten, etter at Barker opptrådte under Grammy-utdelingen søndag.

Ifølge ENews har eieren av Vegas-kapellet der bryllupet skal ha skjedd, ha bekreftet at de to ble smidd i hymens lenker i helgen. Kapellet det dreier seg om heter «One Love Wedding Chapel».

Flere amerikanske medier melder at det skal ha vært et poeng for paret å ha en Elvis-etterligner som viet dem. Det er ikke blitt bekreftet hvor vidt de fikk det, men kapellet reklamerer for tjenesten «Elvis Weddings» på sine nettsider.

Verken kjendisparet, representanter for familien eller noen av familiemedlemmene har foreløpig bekreftet at Kardashian og Barker nå er gift.

Avslørte forlovelse på Instagram

Det var i januar i fjor at det ble kjent at den eldste Kardashian-søsteren og «Blink-182»-trommisen var blitt kjærester.

Under ett år etter at forholdet var offentlig ble paret forlovet. Det avslørte Kardashian selv på sin egen Instagramkonto.

Forlovelsen fant sted på en strand rett ved Rosewood Miramar Hotel i Montecito, California meldte Daily Mail.

Under de romantiske bildene skrev 42-åringen: «For alltid».

Har vært gift to ganger tidligere

Kourtney Kardashian har barna Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick og Reign Aston Disick sammen med eksjæresten Scott Disick (38), som hun har vært i et «av og på»-forhold med i mange år.

Kardashian og Disick var aldri gift, så dette blir realitystjernens første giftemål.

Barker har vært gift to ganger tidligere, med Melissa Kennedy og Shanna Moakler, og har to barn sammen med sistnevnte, Alabama Luella Barker og Landon Asher Barker.

14. april har «The Kardashians» premiere på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som sluttet å gå i 2020.

Traileren for den nye serien fikk mye oppmerksomhet, etter at det der kom frem at Travis Barker og Kourney Kardashian ønsker å få barn sammen. Det nevner sistnevnte selv i videoen.

Videre ser vi paret sammen inne på et legekontor, der legen spør etter en prøve, før Kardashian sier at de skal ta av mikrofonene så man ikke hører noe lyd.