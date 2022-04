Zelenskyj om russiske styrker i Butsja: De drepte hele familier

Zelenskyj fortalte tirsdag til FNs sikkerhetsråd hva som møtte ham i Butsja, og ba samtidig om at de ansvarlige blir stilt for retten for krigsforbrytelser.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte tirdag i FNs sikkerhetsråd. Han startet talen med å tegne et dystert bilde om hva som gar skjedd i Butsja, og forklarte at russiske styrker har drept hele familier, både voksne og barn.

– De russiske styrkene stormet og drepte målrettet alle som tjente landet vårt. De skjøt og drepte kvinner utenfor husene deres, da de bare prøvde å ringe noen som er i live. De drepte hele familier, voksne og barn, og de forsøkte å brenne likene.

Han ba samtidig om at medlemmer av det russiske militæret og de som ga dem ordre om å utføre angrep i Ukraina, blir stilt for retten for krigsforbrytelser. Samt at de skal stilles for en domstol, tilsvarende Nürnberg-rettssakene som fant sted etter andre verdenskrig.

Ønsker å transformere FN

I talen sin tok han også til orde for en umiddelbar endring av FN-systemet.

– Det er på tide å transformere systemet til FN. Derfor forslår jeg en global konferanse, og vi kan gjøre det her i fredfulle Kyiv, for å finne ut hvordan vi skal reformere verdens sikkerhetssystem.

Han var klar på at målene som ble satt i San Fransisco i 1945, om å etablere et globalt sikkersystem ikke har lykkes. Og at de ikke kan oppnås uten reformer.

– Vi må gjøre alt i vår makt for å gi videre et effektivt FN til neste generasjon. Med en mulighet for å respondere forebyggende på sikkerhetsutfordringer og som garanterer fred.

Besøkte Butsja

Mandag var Zelenskyj på befaring i byen. Han anklaget da Russland for å ha begått krigsforbrytelser. Russland har på sin side hevdet at bilder fra stedet er iscenesatt av Ukraina.

– Jeg vil legge vekt på at det er i Ukrainas interesse at det gjennomføres en grundig og åpen etterforskning og at resultatene blir gjort kjent og forklart overfor verdenssamfunnet, sa Zelenskyj i en videotale mandag kveld.

FNs generalsekretær António Guterres, som har bedt om en uavhengig gransking av drapene i Butsja, deltok også.