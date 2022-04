Byttet ut gitar med maskingevær: – Jeg er ikke redd

Du har mest sannsynlig ikke hørt om dem, men pop-rock bandet Antytila er et kjent band i Ukraina – med over 150.000 avspillinger i måneden på Spotify.

Den siste måneden har livet til bandmedlemmene tatt en drastisk vending. Nå er gitar og forsterker byttet ut med skuddsikker vest og maskingevær.

På Instagram deler band-kameratene bilder og videoer fra hverdagen som soldater i krigen mot Russland.

– Ingen er redde her

I et annet innlegg har de lagt ut et intervju med danske TV 2. I reportasjen sier bandet at de har lite militær erfaring og få ferdigheter.

– Jeg er ingen god soldat. Jeg er ikke god til å skyte, men jeg kan hjelpe folk med å overleve, sier frontfigur Taras Topolia til kanalen.

Intervjuet må avbrytes på grunn av bombesmell i nærheten. Bandet håper sangene hjelper ukrainerne å holde ut i vanskelige tider.

Topolia var ved frontlinjen i Kyiv forrige uke. Han har hatt som hovedoppgave å administrere førstehjelpsutstyr.

KONTRAST: Utsolgte spillejobber og hopping på scenen var realiteten før krigen brøt ut. Foto: Antityla / SWNS

Trommisen og bassisten jobber i Kyiv som frivillige, ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet The Daily Beast.

– Jeg er ikke redd. Ingen er redde her. Vi forsvarer vårt land og vår fremtid, sier Topolia til nettstedet.

Fikk hilsen fra Ed Sheeran

I en annen video på Instagram fra slutten av mars kommer de med en hilsen til den britiske superstjerna Ed Sheeran. Videoen skapte internasjonale overskrifter, og har fått over sju millioner visninger på TikTok.

Det skjedde etter at det ble kjent at Sheeran skulle spille på en kommende veldedighetskonsert for Ukraina i England 29. mars.

– Vi takker deg, og hele den britiske befolkningen, for deres støtte. Tro meg, vi er takknemlige, og vi vil alltid, alltid huske dette, skriver bandet under videoen.

I videoen sier bandet at de ville video-overføre veldedighetskonserten i Kyiv og spille en konsert.

SVARTE: Det ukrainske bandet Antytila fikk en hilsen fra Ed Sheeran. Foto: Markus Schreiber/AP

Bandet fikk avslag på forespørselen. Begrunnelsen til det britiske TV-nettverket ITV var at de ikke ville bli assosiert med militærhandlinger. Bandet aksepterte svaret, og skrev at det var viktigere for dem å forsvarere Ukraina

– Vi vil ikke legge ned våpnene før jobben er gjort.

– En by som ikke har overgitt seg, og som aldri vil overgi seg til de russiske okkupantene. Vi er ikke redde for å spille under bombene. Gjennom musikk vil vi vise verden at Ukraina står sterkt og ikke vil bli erobret, skriver de videre under videoen på Instagram.

To dager senere svarte Ed Sheeran med å si at han står sammen med alle ukrainere, og at han ikke kunne vente med å sjekke ut musikken til Antytila.

Protesterte med Zimmer-verk

Historien om Antytila er bare ett eksempel på hvordan krigen i Ukraina har snudd opp ned på livet til befolkningen.

På nettet finnes det også flere videoer av musikkfremførelser fra Ukraina som har gått viralt. En person spiller cello foran ruinene i Kharkiv, og den lille jenta Amelia gikk viralt etter at hun sang «Let it go» i et bomberom. Videoen har fått over 17 millioner visninger på Twitter.

Alex Karpenko protesterer mot krigen ved å spille piano. Siden krigen startet har Karpenko ofte spilt piano utenfor togstasjonen i Lviv.

Der spiller 27-åringen sanger for alle de reisende – mange av dem på flukt fra Ukraina.

19. mars spilte han foran stasjonen da flyalarmen plutselig begynte å ule. Oppslukt i musikken fortsatte han å spille til tross for den høylytte alarmen. Episoden ble dokumentert og delt på Instagram.

Under videoen av seansen, som har gått viralt, deler han hva som gikk gjennom hodet hans mens han spilte.

– Min indre protest mot sirener, bomber, drap og krig, skriver han.

Viste videoen foran titusener

Det var sangen «Time», kjent fra filmen «Inception», Karpenko spilte på pianoet den dagen.

Mannen bak verket, komponist Hans Zimmer, fikk også med seg piano-videoen fra Lviv. Med et flagg i de ukrainske fargene rundt halsen har Zimmer svart med en personlig videohilsen.

KOMPONISTEN: Hans Zimmer har komponert musikksporene til en rekke kjente filmer. Han ble rørt av Karpenkos tolkning av «Time». Foto: John Shearer

– Vi skal spille «Time» for deg i dag. Vi skal alltid spille «Time» for deg. Vi skal alltid være der for deg. Takk, sier den verdenskjente filmkomponisten i videoen.

Karpenkos piano-video skal også ha blitt vist på en Zimmer-konsert i London foran 15.000 tilskuere.