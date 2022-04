– Glad jeg kom meg vekk fra det

Se Skeid-Brann på TV 2 Play tirsdag fra kl. 17.55!

Frederik Børsting nyter livet i Bergen. Dansken meldte i vinter overgang til Brann og har fått en fin start i den røde trøyen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mente at vingen var Branns beste i serieåpningen mot Ranheim. Branns nye nummer ti fikk fornyet tillit i byderbyet mot Åsane.

– Det har vært deilig de ukene jeg har vært her. Det er godt å få en god start, sier Børsting til TV 2.

– Det er godt å være dansk i Bergen?

– Akkurat nå er det det! Det er noe annet. Landskapet er så annerledes fra Danmark. Jeg blir overrasket hver gang jeg kommer på treningsfeltet og ser fjellene. Det er skikkelig deilig.

SMILET ER TILBAKE: Frederik Børsting er glad for å være Brann-spiller. Her fra hans Brann Stadion-debut i byderbyet mot Åsane. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Satt i bås i Danmark: – Veldig vanskelig

Det er imidlertid lenge siden dansken har følt seg så bra som nå. I Aalborg, hvor 27-åringen har spilt hele sin profesjonelle karriere, følte han seg ikke verdsatt.

– Jeg vet ikke om jeg ble sett på feil, men det dannet seg litt for enkelt et bilde av meg som ble værende. Jeg ble satt i en bås, og det er jeg glad jeg har kommet vekk fra, sier Børsting.

Dansken sier at han ble satt i en bås der han kun skulle fylle hullene til spillere som var skadet eller var i karantene. Rollen var vanskelig å komme ut av. Han var reserve.

– Det ble veldig vanskelig da jeg bare avløste andre. Jeg følte ikke at jeg kunne bidra, for det eneste jeg bidro med var å spille når de andre ikke kunne. Jeg vil spille fordi jeg er god nok til å spille, og det føler jeg at jeg fortjener.

– Hvor viktig var det å komme ut av båsen du snakker om?

– Det har vært veldig viktig. Det er det jeg søkte etter og det jeg har fått. Starten har vært god, og det gir meg selvtillit og vilje til å bidra enda mer.

IMPONERTE: Frederik Børsting var et konstant uromoment for Ranheim i Obos-ligaens første runde. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg trengte en ny start

27-åringen er ingen klubbnomade eller globetrotter. Overgangen til Brann og Bergen var første gangen Børsting har skiftet klubb.

– Det er klart, alt er litt nytt. Jeg har aldri skiftet klubb før. Det er mye jeg må få orden på og masse nye mennesker jeg skal møte. Jeg nyter det, jeg nyter det virkelig, sier dansken med et smil.

– Jeg trengte en ny start, og det føler jeg at jeg har fått her oppe. Jeg prøver å gripe den så godt jeg kan.

HUMØR: Frederik Børsting er glad for å være på plass i Bergen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Horneland: – En gutt vi stoler på

Brann-trener Eirik Horneland er svært fornøyd med danskens inntog på Brann Stadion.

– Veldig bra. Han er en aktiv spiller, en «gå-på-spiller». Han setter motstander under press i kombinasjonsspill og løp uten ball. Han har også en voldsom rekkevidde i det defensive også. Det er en spiller jeg trives veldig godt med, sier rogalendingen til TV 2.

Horneland tror man kan forvente mye av Børsting resten av sesongen.

– Jeg tror ikke han mistrives i Danmark, men han trengte nok et sceneskifte, og det har han fått i Brann. Han har tatt opp hansken og levert gode prestasjoner. Han er en gutt vi stoler på.

Neste kamp for Brann og Børsting er borte mot Skeid tirsdag 19. april. Den kampen kan du se på TV 2 Play.