Drømmeovergangen strandet: – Glad for det nå

SARPSBORG (TV 2): Jonathan Lindseth (26) var på vei bort i vinter. Nå er han glad for å være en del av «nye Sarpsborg».

– Jeg er veldig fornøyd med Stefan og «Jocke» i trenerteamet nå. Det er et fantastisk apparat rundt laget, så det er ingen nedtur å være her.

Åtte mål på de siste ni serierundene sier sitt om Lindseths elleville form på tampen av fjorårssesongen.

Storformen fortsatte inn i oppkjøringen, og i midten av februar var 26-åringen nær ved å signere for russiske Sotsji.

– Jeg er glad jeg ikke er i Russland nå, det er jeg. Samtidig vet man aldri hvor man hadde vært. Lars Olden Larsen er i Häcken nå, og Magnus Knudsen tilbake i Lillestrøm. Man vet aldri, sier Lindseth.

Både Olden Larsen og Knudsen signerte for russiske klubber i løpet av vinteren, men benyttet seg av muligheten til å signere for andre klubber som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

HET: Lindseth under kampen mot Viking. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Tippet høyt

Nå er Lindseth en bærebjelke i et lag som er tippet høyt av TV 2s eksperter: Faktisk helt oppe på 6.-plass.

– Det høres ikke dumt ut. Nå skal jeg ikke stå her og tippe på eget lag, for det bringer ulykke, men vi har lyst til å ende oppe der, sier Lindseth, som merker en helt annen energi i gruppen nå kontra tidligere oppkjøringer:

– Det er ingen hemmelighet at det har vært mye mindre utskiftninger denne oppkjøringen tidligere. Nå har vi en gruppe som er veldig trygge på hverandre, og de typene vi har fått inn er veldig fine. Så det er en ekstremt god type stemning om dagen.

– En annerledes type stemning?

– Ja, det kan du si. Det er en mye mer sammensveiset gjeng. Det handler ikke om de som har vært her tidligere, men om at vi som er her nå kjenner hverandre bedre og har lengre tid sammen bak oss.

– Nå prater jeg med deg, det hadde jeg ikke gjort i fjor

Tidligere Mjøndalen-profil og nåværende Discovery-ekspert Christian Gauseth meldte på Twitter før sesongstart at han synes det er «spesielt» at ingen andre større klubber har hentet Lindseth.

NY TRENER - NY STIL: Stefan Bilborn. Foto: Christoffer Andersen / NTB

På spørsmål om han føler seg undervurdert som spiller, svarer Lindseth:

– Jeg tror ikke de gjør det lenger. Nå prater jeg med deg, det hadde jeg kanskje ikke gjort i fjor.

Under Stefan Bilborn har Sarpsborg 08 gjennomgått en stilendring fra kynisk til enda mer spillende.

Lindseth er imponert over hva den nye hovedtreneren har forsøkt å innprente i gruppen.

– Vi har mye kvalitet. Nå må vi bare tro på oss selv like mye som Stefan og Jocke gjør, for de er veldig glad i oss som spillergruppe.