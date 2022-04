Rådet om å være hjemme fire døgn etter koronasmitte oppheves

– Nå skal vi lære oss å leve med koronaviruset i samfunnet. Vi ønsker å normalisere hvordan vi forholder oss til viruset, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun redegjorde tirsdag for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi.

– Det spesifikke rådet om å være hjemme i fire døgn etter koronasmitte oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet. Men pandemien er på ingen måte over. Det er stor usikkerhet om smitteutviskingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap, sånn at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig, sa Kjerkol.

«Leve med»-strategi

Kjerkol fortalte at regjeringen nå legger fram en «leve med»-strategi.

Vurderingen om å droppe anbefalingen om å være hjemme i fire døgn ved smitte er i tråd med anbefalingene regjeringen har fått fra helsemyndighetene.

– FHI vurderer at rådet om å holde seg hjemme i fire dager ved positiv covid-19-test bør avvikles så snart som mulig, med overgang til en generell anbefaling om å holde seg hjemme ved sykdom, på lik linje som ved andre infeksjonssykdommer, uten nærmere tidsangivelse, skrev FHI i sine vurderinger.

– God overvåkning

Den nye strategien tar utgangspunkt i god overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med covid-19 framover.

– Målet med håndteringen er å ivareta liv og helse, samtidig som samfunnet holdes åpent og økonomien kan fungere så normalt som mulig. Det skal være god overvåking, kapasitet og beredskap for å oppdage og håndtere ulike mulige fremtidige scenarier, står det i en pressemelding fra Helsedepartementet.