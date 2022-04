Hailey Bieber svarer på graviditetsryktene

Etter Grammy-utdelingen natt til mandag har det oppstått rykter hvorvidt modellen Hailey Baldwin Bieber (25) er gravid med popsangeren Justin Bieber (28).

Spekulasjonene skal ha oppstått etter at 25-åringen møtte opp i en hvit kjole med løsere passform på prisutdelingen. Kjendismediet Radar omtalte ryktene i etterkant, noe Hailey Bieber valgte å svare på.

Det melder det amerikanske mediet Page Six.

FALSKE RYKTER: Det oppsto graviditetsrykter om Hailey Bieber grunnet kjolen hun hadde på seg på Grammy Awards. Foto: ANGELA WEISS / AFP

– La meg være

Modellen valgte å slå ned på ryktene på Instagram, der Radar la ut et innlegg om saken.

– Er det en liten #Belieber på vei? Fansen spekulerer i at Hailey Baldwin er gravid etter å ha oppdaget noe som så ut til å være en babymage på Grammy Awards denne helgen, skrev mediet.

Baldwin Bieber valgte da å ty til kommentarfeltet:

– Jeg er ikke gravid, la meg være i fred.

Ingen barn enda

I et intervju med The Wall Street Journal tidlig i februar fortalte Hailey at hun og Justin Bieber ikke skal ha barn enda.

Hun la dog til at de sannsynligvis skal begynne å prøve i løpet av de neste par årene.

– Men det er en grunn til at de kaller det å prøve, ikke sant? Du vet ikke hvor lang tid prosessen vil ta, sa modellen i intervjuet.

Paret forlovet seg 7. juli 2018 og giftet seg i september samme året. Ett år senere, i september 2019, feiret de med venner og familie.

Justin Bieber annonserte forlovelsen på Instagram den gang.