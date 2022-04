Nå er det offisielt: Toyota Corolla kommer i en sinna og morsom GR-versjon.

Corolla er verdens mest solgte bilmodell gjennom alle tider og vel strengt tatt mer kjent for det motsatte av elleville motorer, hysteriske kjøreegenskaper og ytelser som gjør at røyken hvelver ut av hjulhusene. Uansett – her er den!

Bilen bygger på den velkjente femdørs-utgaven av Corolla.

Motoren er ikke så stor, men det loves høy moro-faktor likevel. Den lette, kompakte, men likevel kraftige G16E-GTS turboladede, tresylindrede motoren på 1,6 liter byr på 300 hestekrefter/370 Nm i GR Corolla.

Enn så lenge har ikke Toyota oppgitt det mange lurer på, Nemlig tiden fra 0-100 km/t. Men det spekuleres i at den vil ligge i området rundt 5 sekunder. Det er altså ingen sinke i trafikken vi har med å gjøre her.

Også innvendig finnes det noen detaljer som sladrer om at dette ikke er noen helt vanlig Corolla.

Bygges på egen fabrikk

Motoren er sammenkoblet med Toyotas rallyutviklede GR-Four All-Wheel-Drive (AWD) drivlinje. Dette systemet gir sjåførene muligheten til å velge mellom 60-40, 50-50 eller 30-70 prosent kraftfordeling mellom for- og bakhjulene. Girkassen er manuell som seg hør og bør i en slik bil. Den har seks trinn.

Toyota har etablert en egen fabrikk for GR-bilene, ved sitt produksjonsanlegg i Motomachi, Japan. Dette er fødestedet til bil-legender som Lexus LFA og Toyota Supra A80 og er nå hjemmet til GR Corolla og GR Yaris også.

Det sier jo litt om at Toyota tar moro-bilene sine på alvor, og at det er mer enn store hjul og fartsstriper som monteres ...

Eier du en Toyota ? Fortell oss om dem her:

Brede skjermer, 18-toms hjul og tre eksosrør sladrer om at dette ikke er en helt vanlig Corolla.

Gjennomført

GR Corolla kommer i to utgaver: Core og Circuit Edition. Sistnevnte har karbontak, annet panser med en stor bule og en større bakspoiler, for å nevne noe.

Felgene er smidde, sorte og dimensjonen er 18 tommer, som er kledd med 235/40 x 18 Yokohama dekk.

Begge utgavene har realt breddede og ventilerte skjermer, ny grill og støtfanger foran med gigantiske luftinntak. Også bakfangeren er endret og det hele krones med et eksosanlegg med trippel-utløp. Ingen kan komme og si at Toyota har holdt igjen på det visuelle heller. Det ser både rått og gjennomført ut.

Les også: Pris-sjokk på gammel Toyota-SUV

Se flere bilder av Toyota GR Corolla her: Les mer

Kommer ikke til Norge

Hva så med det norske markedet, det er noe håp om at den kommer hit?

– GR Corolla er dessverre ikke planlagt solgt i Europa. Dermed kommer den heller ikke til Norge.



Det sier Espen Olsen som er informasjonssjef hos den norske Toyota-importøren.

– Vi fokuserer heller på salget av GR Yaris her i Europa. Den er nært knyttet mot vårt engasjement i Verdensmesterskapet i rally (WRC) og er den perfekte link mellom motorsport og veigående biler, avslutter informasjonssjefen.

Vi kan for vår egen del legge til at USA er et viktig marked for GS Corolla. Der selges ikke GR Yaris. Men får tydeligvis ikke i både pose og sekk ...

Les også: Denne Toyotaen må være definisjonen på galskap

Video: Vi tok med oss GR Yaris på isbane, se mer her