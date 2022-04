Brann-stopper advarte Gamsten – fikk syrlig stikk i retur

Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen (25) ga Morten Gamst Pedersen (40) klar beskjed før byderbyet. Da kom det et hardt stikk tilbake.

Se Brann-Åsane på TV 2 Play fra klokken 17.55 lørdag!

Etter en forrykende start på sesongen mot Ranheim er Brann klare for første hjemmekamp i årets Obos-liga. Lørdag venter Åsane til bergensderby.

– De er lillebror og vi er storebror. Vi må vise at vi er sjefen i byen. Også må vi vise Brann-publikummet at vi er det beste laget i Obos-ligaen, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

For Brann blir «Kampen om Bergen» også et møte med tidligere Premier League- og landslagsprofil Morten Gamst Pedersen. 40-åringen meldte nylig overgang til Åsane.

– Om jeg har en melding til ham? Han må passe seg, for vi har tre sultne midtbanespillere som er giret på å vinne ballen, sier Pallesen Knudsen med glimt i øyet.

MELDING TIL GAMSTEN: Fredrik Pallesen Knudsen mener Morten Gams Pedersen må være obs på Branns midtbanespillere i lørdagens byderby. Foto: Elias Engevik/TV 2

Gamstens comeback

Gamst Pedersen fnyser av meldingen fra Brann-stopperen. Han mener Pallesen Knudsen må passe seg fra å ikke bli løpt ifra.

– De får nå si hva dem vil. Det er jo artig at dem tør å melde litt, men hvis det er alt dem melder at de skal ta fra meg ballen, så var ikke det noe nytt. Det er vel det fotball går ut på, så det er bra han har fått det med seg, sier Åsane-spilleren med et glis.

I BERGEN: Morten Gamst Pedersen er klar for å møte Brann på Stadion. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Vadsøværingen stiller i shorts når TV 2 intervjuer ham mens snørester ligger langs kunstgressbanen på Åsane Arena. «Det er nesten som å være hjemme,» spøker Gamsten i det kalde været.

Den tidligere Blackburn-stjernen gleder seg til å spille på Brann Stadion.

– De var nå litt nervøs i fjor på hjemmebane og litt redd fansen sin, virket det som. Det var mye press der, så får vi se hva de takler i år. Vi får se hvem som er det beste laget, jeg håper det er oss, sier Gamsten, og legger til:

– Vi kommer dit med selvtillit. Alt annet enn seier er ikke godt nok for dem. Det er dem som har presset på seg, så får vi se hva dem klarer.

SELVTILLIT: Morten Gamst Pedersen kom inn som innbytter i 1-5-tapet mot Start i ligapremieren. Han tror Åsane vil gjøre det betraktelig bedre på Brann Stadion. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Det kommer til å smelle

Eirik Horneland, de rødes trener, er klar på at kampen betyr litt ekstra.

– Det blir en kamp om å kontrollere nerver og spillet på banen, sier Brann-treneren.

Vegard Leikvoll Moberg, som har over hundre kamper for Åsane, ser frem til møtet med gamleklubben.

– Det blir veldig gøy. Det kommer til å smelle på lørdag. De kommer til å være veldig tent, spår Brann-spilleren.

HELTENT: Vegard Leikvoll Moberg kan få sin Brann Stadion-debut i rød drakt i byderbyet mot gamleklubben Åsane. Foto: Elias Engevik/TV 2

Der de røde fikk en drømmestart på sesongen, fikk Åsane det motsatte med 1-5-tap mot Start. Likevel har lørdagens bortelag tro på en skalp.

– Vi kommer på Stadion for å ta poeng, vi. Har vi en bra dag, så vet jeg at vi tar dem, sier Åsane-trener Morten Røssland selvsikkert.

Pallesen Knudsen, som var på utlån til Åsane i 2016, sier at de oransje og Brann har et godt forhold. Det legges imidlertid vekk på lørdag.

– Vi er venner helt frem til kampen begynner, og etterpå, men når fløyten går, så begynner alvoret.

