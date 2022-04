Knusende Qatar-rapport: – FIFA kan på ingen måte føle seg trygg

I Qatar blir migrantarbeidere som jobber som sikkerhetsvakter utsatt for tvangsarbeid, ifølge en fersk Amnesty-rapport. Enkelte trues med straff om de ikke samarbeider.

QATAR (TV 2): Mørket er i ferd med å senke seg over Doha by.

Kongresshallen er pyntet til fest for trekning av VM-gruppene, og en gigantisk rød løper er rullet ut for Emiren, FIFA-toppene og representanter for de ulike forbundene.

FIFA-FEST: Rød løper når Lise Klaveness var bedt på fest i forbindelse med trekning av VM-gruppene. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

Utenfor et hotell, like ved kongresshallen, møter TV 2 en sikkerhetsvakt som sjekker alle gjestene.

– Jeg jobber tolv timer hver dag, forteller han, og slår blikket ned i bakken.

Av hensyn til mannens sikkerhet unnlater vi å bruke bilde, navn eller annen identifiserende informasjon.

Han risikerer å bli fengslet eller sendt ut av landet dersom det kommer frem at han har snakket med pressen om arbeidsforholdene.

– Er du sliten?

– Ja, veldig. Jeg jobber altfor lange dager.

Vakten kommer ikke fra Qatar. Han er en av over to millioner gjestearbeidere som jobber i oljenasjonen.

LANGE ARBEIDSDAGER: TV 2 har snakket med flere sikkerhetsvakter i Qatar. Enkelte forteller om krevende arbeidsforhold. Denne vakten er tilfeldig valgt for bildet, av sikkerheten til dem vi har intervjuet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Ti-tusentalls av dem jobber som sikkerhetsvakter, og overalt i Doha kryr det av migrantarbeidere med sikkerhetsuniformer.

Mange av dem jobber blant annet på VM-arenaene, ved byggeprosjekter, hoteller og kjøpesentre.

Nå har Amnesty kartlagt arbeidsforholdene til vaktene.

Arbeiderne har blant annet fortalt at de:

Jobber under farlige arbeidsforhold.

Blir fratatt passet.

Har inntil 84 timers arbeidsuker.

Trues med straff.

Blir hindret i å bytte jobb.

Ikke får fridager.

Bor under elendige og uhygieniske forhold

– Det er et konsentrat av alt det verste vi har hørt om Qatar, som mange trodde hørte til historien, men som vi har dokumentert nesten frem til i dag, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

TRANGT OG MØKKETE: Boforholdene til migrantarbeiderne er dokumentert å være elendige. Foto: MARWAN NAAMANI

Sikkerhetsvaktene har blant annet jobbet med prosjekter som er sentrale for fotball-VM i november i år.

Noen har jobbet tett mot FIFA-turneringer som klubb-VM, og den arabiske cupen.

– Indirekte har FIFA bidratt til brudd på menneskerettigheter ved at de ikke har undersøkt godt nok om firmaene de leier inn, behandler de ansatte korrekt, sier Egenæs.

Nektet å ta fri

Vakten som TV 2 møter utenfor et av de storslåtte hotellene, er ikke alene om å jobbe tolvtimersdager.

Mer enn 85 prosent av sikkerhetsvaktene som ble intervjuet av Amnesty det siste året, fortalte den samme historien.

Mange av vaktene ble også nektet å ta fri, og jobbet opp mot 84 timer i uken over flere år.

Noe som bryter med Qatars egne arbeidslover.

DRØMTE OM ET NYTT LIV: Marquis fra Kenya sier til TV 2 at tiden i Qatar var «et helvete». På denne arbeidsplassen jobbet han utendørs i 50 varmegrader. Foto: Privat

– Jeg dro til Qatar med en drøm om å starte en nytt liv. Jeg skulle hjelpe familien og spare nok penger til å bygge meg et hus, forteller Marquis til TV 2 på telefon.

Han er tilbake i hjemlandet Kenya, etter det som ble en hard kamp for å avslutte arbeidsforholdet som sikkerhetsvakt i Qatar.

Marquis trodde han skulle jobbe åttetimersdager.

Slik ble det ikke.

Han ble innlosjert i en arbeidsleir, og bodde på rom med seks andre. Leiren var skitten og uhygienisk.

Men det var ikke det verste, ifølge kenyaneren.

– Den første tiden jobbet jeg tolv timer, men tjente likevel det samme som jeg var lovet for en åttetimersdag.

På et av prosjektene jobbet han ute, selv om temperaturen viste mellom 40 og 50 varmegrader.

– Jeg ble så syk at jeg tisset blod.

Maten de fikk servert i arbeidsleiren førte til at både han og kollegaene ble syke.

FIKK IKKE REISE HJEM: Marquis jobbet en stund som sikkerhetsvakt for et selskap som myndighetene hadde leid inn. Foto: Privat

– Hvis vi spurte om å få lov til å oppsøke lege, ble vi som oftest bedt om å dra på jobb fordi de ikke hadde nok folk.

Marquis forteller til TV 2 at han ville si opp kontrakten sin, men arbeidsgiveren nektet.

Han ble også fratatt passet i tre måneder.

– Det var som å leve i helvete. Jeg hadde ingen frihet.

Da kontrakten var ferdig, klarte han å komme seg hjem til Kenya.

– Qatar er det siste landet jeg vil tilbake til, forteller Marquis til TV 2.

Omgitt av gjerder og kontroll

Solen steker på en av VM-arenaene i Doha. «Stadium 974», som den heter, er ferdigbygget og venter kun på at tusenvis av fans skal komme til byen i november.

Utenfor stadion er det bygget en provisorisk sikkerhetsbrakke.

SIKKERHET PÅ STADION: Kontrollpost ved Stadium 974. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

TV 2 må vise papirer på at vi har lov til å filme, og det tar ikke lang tid før vaktene spør om å få se dem.

Alle tillatelser kontrolleres nøye, og snart kommer en leder for de lokale vaktene kjørende med en bil som vi fraktes inn til stadion med.

Også han er fra Kenya, og forteller at han håper å kunne jobbe her under VM.

KONTROLLERER STADION: En kenyansk sikkerhetsvakt kjører TV 2 rundt “Stadium 974” i Doha. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Kanskje jeg blir sendt til et annet oppdrag, eller til en annen stadion, sier han.

– Hvor mange timer jobber du om dagen?

– Åtte, svarer han kjapt og setter opp farten.

Etter endt arbeidsdag hentes han på arbeidsplassen av en buss, sammen med de andre sikkerhetsvaktene ved stadion.

Det er vanlig at migrantarbeidere hentes og fraktes til og fra arbeidsplassen i hvite busser hver dag.

Bussene kjører arbeiderne til de såkalte leirene de bor i.

Leirene er spredt rundt i Doha, de fleste av dem omgitt av gjerder og kontrollposter – med nettopp sikkerhetsvakter. Alle som skal inn i leirene må legitimere seg og ha en gyldig tillatelse for å oppholde seg der.

ARBEIDSLEIR: Her bor noen av migrantarbeiderne i Qatar. Den hvite bussen frakter dem til og fra jobb. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

Overvåkningskameraer er montert på de fleste gatehjørner, som overalt ellers i Doha.

Forholdene i arbeidsleirene er tidligere dokumentert gjennom en rekke medier og rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Også TV 2 har gjennom et tidligere samarbeid med Josimar avslørt fryktelige forhold.

I enkelte av leirene er forholdene bedre, som de VM-arrangøren viser til journalister.

– Jeg liker meg i Qatar og trives jobben min, forteller den kenyanske sikkerhetsvakten ved Stadium 974 til TV 2.

Slik er det ikke for alle.

Mislykkes

I seks av de åtte sikkerhetsselskapene som Amnesty har undersøkt, ble arbeiderne tvunget til å jobbe og truet med straff.

Som Zeke, fra Uganda.

– De tror vi er maskiner, har han sagt til Amnesty.

Organisasjonen mener deres undersøkelser indikerer at også FIFA og VM-partnerne deres har mislykkes i å hindre og minimere misbruk av arbeidere i denne sektoren.

Til tross for at det er på plass en rekke initiativer for å forbedre arbeidernes velferd.

– Qatarske myndigheter svikter fordi de blant annet ikke håndhever sine egne lover, det betyr at de som leder firmaer der menneskerettighetene brytes, ikke straffes for det, sier Egenæs.

Han mener FIFA må legge større press på Qatar slik at de følger opp sine egne lover og gjør inspeksjoner.

I en av Dohas høyeste skyskrapere ligger arbeidsdepartementet.

TV 2 har fått innvilget et intervju med underdirektør Mohammed Al-Obaidly.

HAR SATT I GANG TILTAK: Qatarske myndigheter sier de jobber med å forbedre situasjonen for sikkerhetsvakter. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Før vi går inn må vi gjennom sikkerhetskontroll, og blir møtt av en høflig stab på fire ansatte.

Al-Obaidly selv sitter bak et stort arbeidsbord i massivt tre.

Han synes Qatar har fått ufortjent mye kritikk fra vestlige medier, og forteller at myndighetene har hyret inn vaktfirmaer som sørger for at ingen jobber mer enn de ti timene de har lov til.

Når TV 2 spør ham om funnene i Amnesty-rapporten, forklarer undersekretæren at myndighetene bøtelegger selskapene som bryter lovene.

Samtidig erkjenner Al-Obaidly at det er problemer.

– Vi jobber med et prosjekt for å informere arbeidsgivere og arbeidstakere om ferierettigheter, rett til overtidsbetaling og rett på hjelp til å finne bolig. Alle disse tiltakene er allerede i gang, men vi skal jobbe mer med det etter hvert, sier han til TV 2.

20 minutters kjøretur fra arbeidsdepartementet, på en fotballbane utenfor Doha sentrum, gjør migrantarbeidere seg klare for å spille cup.

SNAKKET TIL ARBEIDERNE: Lise Klaveness holdt en liten tale til arbeidsmigrantene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

På sidelinjen står den norske fotballpresidenten, Lise Klaveness.

Hun har kommet for å snakke om viktigheten av å etablere et senter for gjestearbeidere i Qatar.

Pressen flokker seg rundt henne.

– Det er viktig at migrantarbeiderne får et felles senter der de kan henvende seg for å få støtte og råd hvis de opplever problemer, sier Klaveness til TV 2.

Norges Fotballforbund har tidligere tilbudt qatarske myndigheter med å bistå med relevant fagpersonell i forbindelse med dette senteret.

Organisasjonen for profesjonelle fotballspillere (FIFPRO) og flere internasjonale fagforeninger, har bedt om at FIFA og VM-arrangøren skal støtte et slikt senter.

Etter besøket på fotballturneringen poster den norske fotballpresidenten et bilde på Instagram, og skriver:

To dager etter viser gradestokken 37 grader i Doha.

Den røde løperen foran kongressen er fjernet, og alle fotballpresidentene har reist hjem.

I den stekende solen jobbes det på spreng for å bli ferdig med hoteller, veier og andre prosjekter.

Kun måneder gjenstår før VM-festen sparkes i gang. Samtidig stiger temperaturen for hver dag som går.

HETT: Migrantarbeidere både står for all utbygging som skjer i forbindelse med VM. Under nøye oppsyn av sikkerhetsvakter. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Qatarske lover forbyr arbeid utendørs på formiddagen, når det er for varmt.

Men heller ikke denne loven er det alle som følger.

Amnesty-rapporten beskriver at sikkerhetsvakter må jobbe ute, i intens varme.

«Til og med når det er veldig varmt, når Qatarske lover sier at ingen skal jobbe ute… men sikkerhetsvakter, hvor skal vi oppholde oss da?», har en av vaktene uttalt til Amnesty.

John Peder Egenæs er bekymret for situasjonen frem mot mesterskapet i november.

– FIFA kan på ingen måte føle seg trygg på at det ikke vil skje menneskerettighetsbrudd mellom nå og fotball VM. Og faktisk også under VM.

BEKYMRET: John Peder Egenæs. Foto: Torstein Wold / TV 2

For eksempel kan dette skje for sikkerhetsvakter som skal passe på publikum på stadioner, hoteller og andre steder i byen.

– Mye av ansvaret ligger på dem selv, de har til nå ikke gjort gode nok vurderinger på forhånd, når selskapene de leier inn faktisk bryter menneskerettighetene.