Tiësto (53) venter barn igjen

Nederlandske Tjis Verwest (53), bedre kjent under artistnavnet Tiësto, deler på Instagram at han skal bli far for andre gang.

Det melder det amerikanske magasinet People.

– Jeg skal ha enda en baby med mitt livs kjærlighet, skriver artisten under en video der han kysser magen til sin 28 år yngre kone, Annika Backes (25).

Avslørte kjønnet

Backes kunne dele kjønnet på barnet under et eget innlegg på samme plattform.

– Liten gutt på vei, skriver den kommende tobarnsmoren.

Ekteparet har datteren Viola Margreet Verwest sammen fra før. De kunne ønske henne velkommen til verden 07. november 2020.

– Beste følelsen i verden, jeg elsker deg så mye Viola Verwest, skrev Backes da hun meddelte at deres første barn hadde blitt født.

Tiësto skal også ha annonsert gladnyheten på Instagram, ifølge People. Han slettet dog senere alle sine tidligere bilder, og delte noe han beskriver som en «ny start».

– Si hei til datteren min Viola Margreet Verwest. Hun gir meg følelser jeg ikke visste jeg hadde i meg. Og moren hennes @annikaverwest er en ekte helt. Hvordan kan du se så vakker ut rett etter å ha født?! Skal DJ-en ha skrevet på Instagram.

Møttes i 2015

Tiësto og Backes møttes på en restaurant i New York City i februar 2015, har Backes tidligere sagt under et Vogue-intervju.

Noen måneder etter de møttes dro de på Coachella-festivalen sammen.

– Når vi ikke ble lei av hverandre i ett sekund, og fløy til og med sammen tilbake til New York CIty og fortsatt ikke ville dra fra hverandre, det var da vi begge visste, fortalte Backes Vogue.

Tre år senere, i 2018, ble paret forlovet og året etter giftet de seg.

I tillegg til å være DJ er Tiësto musikkprodusent, og har 40 millioner månedlige lyttere på musikktjenesten Spotify. På toppen av hans mest populære sanger på Spotify, finner man låtene «The Motto», «Don't be shy» og «The Business».