Det har vært både tøffe og usikre tider for Mitsubishi her i Norge de siste årene. Etter flere år med storsalg av den ladbare hybrid-SUVen Outlander, kom det brått melding sommeren 2020 om at merket skulle trekke seg ut av hele Europa.

Så ble det litt kontra, ved at den ladbare hybriden Ecplise Cross skulle lanseres i enkelte markeder, inkludert Norge. Og så har det blitt klart at Mitsubishi likevel har betydelige planer i vår del av verden.

Modellutvalget skal nemlig vokse de neste årene. Nå har de nemlig akkurat sendt ut melding om at kompaktbilen Colt skal gjøre comeback i 2023. Her hjemme forsvant Colt for åtte år siden, i 2014. Da hadde den i perioder solgt bra,

Dette er ett av de siste eksemplarene som ble registrert, før Colt forsvant fra Norge.

Bygges i Frankrike

Ny Colt kommer i tillegg til småbilen Space Star, ny utgave av crossoveren ASX og dessuten Eclipse Cross. Dermed vil Mitsubishis personbilutvalg fra 2023 bestå av kombi- og SUV-er, og inkluderer elektrifiserte drivlinjer.

Nye Colt skal bygges i Frankrike og under skallet finner vi mye Renault-teknologi. Det er slett ikke tilfeldig. Mitsubishi er i allianse med Nissan og Renault.

Etter tøffe år er de nå i ferd med å bygge seg opp igjen. Og for å holde kostnadene nede, er det viktig å utnytte stordriftsfordelene mest mulig.

Hva er det egentlig med japanerne?

Første Colt kom til Norge i 1979, en typisk japansk småbil den gangen.

Solgte over 400.000 biler

Colt-navnet ble for øvrig først brukt i 1962,. Det har blitt en av Mitsubishis mest kjente merkevarer. Siste generasjon, som også ble produsert i Europa, solgte over 400.000 eksemplarer i vår del av verden mellom 2004 og 2014.

Mitsubishi lover at nye Colt skal komme med mye utstyr og et komplett utvalg av drivlinjer.

Da Colt var på vei ut av Norge i 2013, tok vi i Broom en siste testtur med bilen, her er noe av det vi skrev den gangen:

Stein Ove er superentusiast – og bilen er virkelig sjelden

Andre generasjon kom i 1983, den solgte svært bra i Norge.

Hadde tegnet Mercedes S-Klasse

Jeg testet Colt første gang like etter at den kom til Norge og ble imponert over totalpakken. Overraskende god plass, helt greie kjøreegenskaper, et snev av luksus i de best utstyrte modellene – og designet gikk utenpå det meste i klassen.

Det siste har en mann ved navn Olivier Boulay æren for. Mercedes-konsernet hadde på den tiden en betydelig eierandel i Mitsubishi, og Boulay ble satt på jobben å rydde opp i designet. Han var så visst ingen smågutt, med biler som Mercedes S-klasse og Maybach på samvittigheten før han begynte hos Mitsubishi.

Ute på veien er Colt et ganske trivelig bekjentskap. Komforten er helt grei, støydempingen er også godkjent og kjøreegenskapene trygge og forutsigbare.Det kjennes imidlertid at dette ikke er verdens mest avanserte understell. Det smeller skikkelig i bilen over huller og ujevnheter i asfalten. Her er flere nyere konkurrenter bedre enn Colt.

Her kom de med Norges billigste bil

Sjette generasjon hadde et ganske særegent og ikke minst plasseffektivt design.

Gått hardt ut over konkurrentene

I årene som har gått siden, har småbilklassen endret seg drastisk her hjemme. Elbilene har tatt nesten helt over her, og mange tradisjonelle modeller har forsvunnet ut.

Særlig har dette gått hardt ut over de japanske og koreanske modellene. Av disse er det bare Toyota Yaris som selges i særlig målbare volumer her hjemme nå.

