Dennis Siva Lie ferdig i NRK – dette skal han nå

Dennis Siva Lie (28) er for tiden aktuell som deltaker i «Kompani Lauritzen» på TV 2.

28-åringen kjent fra flere NRK-programmer har fått mye oppmerksomhet under realityoppholdet. Han kan nå fortelle at han ikke lenger jobber i kanalen.

– Jeg er nettopp ferdig i NRK, avslører han til God kveld Norge.

Sluttet i november

Siva Lie har jobbet i kanalen i to og et halvt år med å formidle vitenskap til barn i programmet «Newton». I fjor var han også programleder for NRK-programmet «Superkroppen» som vant «Gullruten for beste barne- eller ungdomsprogram».

I november ble han derimot ferdig i NRK. Han har likevel gjestet «Newton» i tiden etterpå.

– Det var passende. Jeg var klar for litt andre arbeidsoppgaver. Men jeg setter veldig stor pris på tiden i NRK. Det har vært ekstremt lærerrikt, forteller han.

Siva Lie er derimot ikke helt ferdig på skjermen. Han forteller at han har planen klar for hva han vil videre.

– Jeg har lyst til å lage mer vitenskapsinnhold. Jeg syns vitenskap og folkeopplysning er ekstremt viktig, forteller han.

Nytt prosjekt

Nå er han i gang med å lage en YouTube-kanal for å fremme norsk teknologi.

– Det skjer ganske mye spennende her som vi ikke får med oss. Og Norge er ganske flinke til å ikke bry seg så mye om ting som ikke er så stort.

Han forteller at det er en studentorganisasjon som har tenkt å skyte opp en satelitt fra Norge.

Siva Lie håper å kunne følge disse og dokumentere reisen.

– Den (satelitten) kan kanskje gjøre Norge om til en hub for romoppdagelse i Europa. Men dette er det ingen som vet om, sier han.

Han håper det nye prosjektet kommer ut til sommeren eller høsten.