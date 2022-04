Omsider tilbake: – Ada tar for seg, og det er det vi vil

Det er 1717 dager siden sist Ada Hegerberg var på landslagstrening for Norge. Tirsdag var Lyon-stjernen tilbake.

Alles øyne var rettet mot superspissen under treningsøkten på Ullevaals gressmatte.

Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen er den som skal servere Hegerberg i de kommende VM-kvalifiseringskampene. 27-åringen håper og tror det blir en suksess, og er henrykt over å ha superspissen tilbake i troppen.

TILBAKE: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg under kvinnelandslagets trening på Ullevaal stadion før VM kvalifiseringskampen mot Kosovo. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Det er veldig hyggelig. Ada har kommet inn med et stort smil. Vi gleder oss til å spille sammen med henne, og hun gleder seg til på spille sammen med oss. Vi har spilt sammen i mange år, så det blir ikke vanskelig å finne hverandre, sa Graham Hansen.

Graham Hansen og Hegerberg har holdt kontakten de siste årene. Hun mener at mye av støyen rundt comebacket til stjernen er medieskapt.

– Kommunikasjonen har vært bra hele tiden. Da hun hadde skadeproblemer hadde vi kontakt, vi ønsker at hun skal prestere og spille godt. Uttad har det virket som det har vært noen uoverensstemmelser, men man ønsker jo personen alt vel og at hun er frisk og har det bra. Det samme gjaldt meg da jeg hadde hjerteproblemer, da tok hun kontakt tilbake. Det er et bra forhold. Det har ikke vært et problem at hun er tilbake. Det er mye medieskapt den påståtte konflikten mellom oss, konstaterte Barcelona-stjerne, og slo fast:

– Det har ikke vært noe negativitet å spore i gruppen, ingen var bekymret for at det skulle oppstå en konflikt når hun skulle tilbake. Det var riktig timing for henne, hun er skadefri og har overskudd, og mulighet til å bidra igjen.

Landslagstrener Martin Sjögren, som har ledet Norge siden 2017, var naturlig nok veldig fornøyd med å få Hegerberg tilbake med flagget på brystet.

– Det er fint. Det er veldig bra å ha henne tilbake, vi trenger henne. Det er jo mange år siden hun var med sist, og mye har skjedd med laget siden den fang. Det handler om å få henne inn i gruppen og inn i spillestilen, men med gode spillere er det alltid lettere å tilpasse seg spillestilen, sa Sjögren til TV 2 etter treningen.

– Er det den samme Ada som for fem år siden?

– Det er litt tidlig å si. Ser vi på kvalitetene hun har, så har hun de samme spisskvalitetene og hun er blitt eldre. Det blir veldig fint å starte med henne i disse to kampene og bygge opp spillet rundt henne. Men det handler ikke bare om Ada, det handler om hele laget. Dette var den første treningen, og nå handler det på en måte om å komme inn i landslagsmoduset. Vi har en trening igjen før det er kamp på torsdag, svarte han.

Svensken liker at Hegerberg sprer god og positiv energi på treningene.

– Ada tar for seg, og det er det vi vil. Vi har jobbet hele gjengen med å skape energi via kommunikasjon, og Ada er en god spiller også på de tingene, mente han.

Fornøyde landslagsprofiler

Stopperen Maria Thorisdottir er glad for å ha Hegerberg er tilbake.

– Det er veldig godt å ha henne tilbake. Men det var ikke så annerledes, egentlig. Jeg har såvidt sett Ada siden vi kom i går. Hun er seg selv, sa Manchester United-stopperen til TV 2.

– Er dere litt leie av at alt handler om Hegerberg?

– Sånn er det bare. Vi får en «fresh start», og det er godt å ha de beste med igjen, forsikret hun, og fikk støtte fra Guro Reiten.

– Vi vil ha med de beste spillerne, så dette blir bra, sa hun.

Vilde Bøe Risa var ikke på landslaget da Hegerberg var med sist. Hun likte spesielt den positive energien Norges eneste Ballon d'Or-vinner bidro med.

– Det er kjekt å ha henne her. Hun gir mye positiv energi til gruppen. Hun er absolutt en signalspiller og jeg tar mye lærdom av henne. Ada er helt, helt i toppsjiktet, det ser vi i Champions League, slo hun fast.

– De blir viktige

Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen var også tilbake på landslagstrening for første gang på et halvt år. Hun har måttet melde forfall på grunn av skader.

– Caroline Graham Hansen blir viktig med tanke på å servere Hegerberg, poengterte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen om Norges kommende kamper.

Norges bauta deltok ikke på treningen tirsdag. Chelseas midtbanestjerne har pådratt seg koronaviruset.

Landslaget kvinner forbereder seg til VM-kvalifisering mot Kosovo i Sandefjord på torsdag. Der kan Hegerberg fort tegne seg på scoringslisten for Norge igjen.

– Hegerberg må få noe å jobbe med. Vi kan jo sammenligne med herrelandslaget og det vi har sett med Erling Braut Haaland. Det handler om å få folk opp i korridor og få lagt innlegg, for det er i boksen Ada er god, mente Gulbrandsen.

Den neste motstanderen for Norge er VM-kvalifiseringskampen mot Polen. Den store testen for Norges fotballjenter er EM som starter i juni.

– Norge skal i de to neste kampene møte motstandere som ikke er på det høyeste nivået, og da blir det annerledes enn å møte lag som for eksempel Frankrike og England. Det blir en annen inngang, poengterte Gulbrandsen.

– Det vil være store forventninger til Hegerberg, men alt handler om å kvalifisere til VM og komme seg videre fra gruppespillet i sommerens EM nå, sa eksperten.