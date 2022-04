Lørdag kjøpte Viljar Tangen fra Sarpsborg en 2005-modell Ferrari 612 Scaglietti i Sandnes. Søndag testet pappa Torbjørn bilen med sønnen som passasjer. Det gikk galt.

– Vi hadde englevakt, sier Torbjørn Tangen til Sarpsborg Arbeiderblad fra sykesenga på Kalnes.

Tangen priser seg lykkelig for at han og sønnen slapp fra utforkjøringen, på fylkesvei 114 et par kilometer nord for Kjerringåsen, med hjernerystelse og lettere kuttskader.

Torbjørn Tangen har i mange år vært opptatt av italienske biler, men har aldri eid noen sportsbil i samme kategori som den sønnen kjøpte lørdag.

– Bakhjulene slapp umiddelbart

– Jeg har prøvd Lamborghini på bane, og har også kjørt en god del biler med mange hestekrefter på landeveien. Men dette var noe helt annet. Jeg var klar over at det var viktig å være forsiktig. Dessverre var jeg ikke forsiktig nok. Ut av en sving og opp en bakke med en dump i, tråkket jeg litt for hardt på gasspedalen. Bakhjulene slapp umiddelbart. Det var for sent med korrigeringer og bilen forsvant rett ut i periferien. At utforkjøringen vil føre til at jeg blir uten førerkort for en periode har ingen betydning. I dag er jeg bare glad for at vi lever og at ingen av oss pådro seg alvorlige skader.

– Dessuten er jeg opptatt av å advare andre som kjøper seg ekstreme biler. De oppfører seg veldig bra der underlaget er jevnt. På ujevne veier som Trøskenveien kan marktrykket lett forsvinne dersom høyrebeinet ikke er følsomt nok, forklarer Tangen.

Det var en slik bil som dessverre gikk i grøfta i helga. Ferrari 612 Scaglietti har 560 hestekrefter. 0-100 km/t på 4,2 sekunder.

– Burde vært egen opplæring

Under turen søndag lå Torbjørn Tangen en stund bak et vogntog. På Minge-sletta kjørte han forbi både det og en annen bil som også hadde tatt seg forbi det tunge kjøretøyet.

– Det var like etter forbikjøringene at jeg kjørte ut av veien, sier Tangen til Sarpsborg Arbeiderblad

Sønnens nyinnkjøpte Ferrari er utstyrt med en V12-motor som i sin tur huser rundt 560 sprelske hestekrefter.

– I Norge må vi ha egen opplæring for å kjøre små lastebiler. Etter å ha kjørt min sønns bil er jeg ikke i tvil om vi burde ha egen opplæring/førerkort for å kjøre råsterke sportsbiler. Jeg håper at vår ulykke kan bidra til at noe sånt kommer på plass i framtiden. I det minste håper jeg at jeg ved å stå fram i avisen får opplyst andre som går med tanker om å anskaffe lignende kjøretøy. Dette er biler som reagerer umiddelbart ved gasspådrag. Det er derfor tvingende nødvendig å være veldig varsom, advarer en forslått Torbjørn Tangen.

Torbjørn Tangen fikk, i likhet med sin sønn, en solid trøkk i forbindelse med ulykken. Nå priser han seg lykkelig for at de slapp fra utforkjøringen med den nyinnkjøpte Ferrarien med lettere skader. Foto: Tobias Nordli

Sønnen var bevisstløs

Ferrarien fra 2005 ble fullstendig ødelagt under utforkjøringen. Men Torbjørn Tangen kunne likevel ved egen hjelp krype ut av en nesten uskadet kupe. Sønnen hans var på sin side bevisstløs i en kort periode.

– Det var fryktelig. En kort stund trodde jeg derfor det verste. Men vi var altså heldige begge to. Etter alle solemerker blir vi begge skrevet ut fra sykehuset i løpet av kort tid, forteller Tangen.

Politiet etterforsker nå ulykken som inntraff like før klokken 20.00 søndag kveld. De uniformerte mistenker at farten har vært høy.

– Det som er helt sikkert er at jeg ikke har vært forsiktig nok. Jeg har derfor forståelse for at jeg blir fotgjenger en god stund framover. Som tidligere er jeg svært glad og lykkelig for at ikke menneskeliv gikk tapt, eller at noen av oss ble alvorlig skadet, avslutter Torbjørn Tangen.

Her er politiet i gang med målinger på ulykkesstedet.

