Etter dette TV-stuntet, tok flere kvinner kontakt med Silje (43)

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Silje Løkeng sin åpenhet har ført til at flere kvinner har sjekket seg for brystkreft. Nå har hun satt seg et nytt mål.

Silje Løkeng var 40 år, da hun fant en kul i brystet og fikk diagnosen brystkreft.

Til sammen ble det funnet tre kreftsvulster og brystet måtte fjernes. Planen var at hun skulle fortsette å ha to bryst, men den brystbevarende operasjonen gikk skeis.

I oktober 2021 gjestet Silje God morgen Norge for å fortelle sin historie og for å oppfordre andre kvinner til å sjekke seg.

I etterkant har flere enn 600 000 personer fått med seg videoen der Silje sjekker brystene for kuler, søkk eller andre endringer. For 43-åringen var det et viktig budskap som måtte deles med alle kvinner der ute.

Selv om hun var nervøs, var 43-åringen takknemlig for at hun hadde god kjemi med God morgen Norges Vår Staude, som ledet intervjuet.

– Du, det var egentlig veldig fint, fordi det fungerte så veldig godt mellom oss to. Så for meg ble det bare en samtale mellom to venninner, der jeg skulle vise deg hvordan man sjekker brystene sine. Så det var veldig fint, sier hun til Vår Staude.

Tøff opplevelse

Likevel innrømmer Silje at hun syntes det var skummelt å kle av seg på direktesendt TV.

– Det var ganske tøft å gjennomføre. Jeg måtte jobbe med meg selv for å gjøre det.

I etterkant har responsen vært svært positiv.

– Det er utrolig mange som har tatt kontakt og sier at de nå har begynt å sjekke brystene sine. Det var målet mitt, forteller 43-åringen.

Slik sjekker du deg selv Se på kroppen din. Første gang du ser og kjenner vil det kanskje oppleves rart, men bare fortsett. Det er endringer du ser etter.





Se etter søkk i brystet. Er huden forandret? Peker brystvorten i en annen retning?





Løft armen og kjenn deg gjennom hele brystet. Beveg fingrene i sirkler.





Kjenn i armhulen. Kjenn etter om lymfeknutene er hovne eller om det er andre kuler i lymfene.





Dra fingrene over kragebeinet. Kjenn etter lymfeknuter eller kulter.

Ny milepæl

Da hun fikk diagnosen for tre år siden, begynte hun å sette nye milepæler for seg selv.

– Etter at jeg fikk brystkreft-diagnosen begynte jeg å slite, og jeg mistet meg selv på mange måter. Da tilbrakte jeg mye tid ute i naturen og oppe på fjellet. En dag jeg var på vidda, tenkte jeg for meg selv at: «Dette hadde jeg lyst å gjøre mer av».

Og det var her drømmen om å krysse Grønlandsisen, verdens nest største platåbre, startet:

I mai 2023 har Silje satt seg som mål å krysse Grønlandsisen på ski. Denne ferden skal hun ut på sammen med tre andre kvinner. De er fra ulike land, men har til felles at de alle har overlevd brystkreft.

Selv om 43-åringen nå har valgt å legge ut på denne reisen med tre andre kvinner, var planen hennes i utgangspunktet å dra alene.

– Etter en prat med Liv Arnesen, som nå er mentor for dette prosjektet, så endret jeg mening. Det var da jeg begynte å sette sammen et team med andre kvinner som har opplevd brystkreft, forklarer Silje.

Fokuset deres både i forkant og under ekspedisjonen, er å spre kunnskap om brystkreft.

– Vi kunne ha krysset Grønland på vanlig vis, men målet med dette er å få ut så mye kunnskap som mulig. Det dør 685 000 kvinner på årsbasis av brystkreft og hvis vi kan få ned de tallene bare med én, så er jeg fornøyd.



– Det handler om å oppdage kreften tidlig nok til at du faktisk overlever, penger til forskning og sørge for at man får den rette behandlingen i forhold til brystkreft, avslutter Silje.