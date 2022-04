Arteta svarer for Ødegaards svake kveld: – Ser hvor vanskelig det kan være

Den norske midtbaneeleganten steg ut av Arsenal-bussen til stor jubel fra den tilreisende fansen. Det var bare Bukayo Saka som fikk en mer høylytt mottagelse.

Drammenseren gikk forbi TV-kameraene og journalistene på vei fra bussen til garderoben med blikket festet rett frem, høretelefoner i ørene og en toalettmappe under den ene armen.

Forventningene til Arsenals playmaker var store: Etter flere fabelaktige prestasjoner for klubblaget i mars, som mot Watford og Leicester, kom han til Norge og scoret sitt første landslagsmål på nesten tre år.

Men mandagens kveldskamp borte mot «bananskallet» Crystal Palace skulle vise seg å bli en langt tøffere oppgave enn å holde lekestue på Ullevaal stadion mot Slovakia (2-0) og Armenia (9-0).

Mener andre omgang var bedre

Det var tidlig tydelig at alt ikke var som det skulle da Ødegaard tok imot ballen med et altfor hardt førstetouch. I likhet med lagkameratene leverte han også noen uvante feilpasninger før pause, i en omgang der han knapt fikk vist sin innflytelse.

Palace ledet fullt fortjent 2-0 til pause, og selv om Arsenal hevet seg etter hvilen, endte det med ydmykende 3-0.

Ødegaard var involvert i flere nøkkeløyeblikk. Han misbrukte en gigantisk mulighet til å redusere til 2-1 da han avsluttet utenfor fra 7-8 meter. Deretter lagde han straffesparket som Wilfried Zaha satte i mål.

Etter kampen fikk Arsenal-manager Mikel Arteta spørsmål fra TV 2 om hvordan han forklarer Ødegaards mindre heldige opptreden, etter å ha skjemt bort fansen med stabilt storspill over en lengre periode.

– Når vi spiller som vi gjorde i førsteomgangen, så ser vi hvor vanskelig det kan være for spillere som ham. I andreomgangen, når han er i rommene han skal være, påvirker han kampen mye mer, sier Arteta.

«Det er veldig sjeldent»

De engelske avisene er ikke like diplomatiske i sin omtale: The Telegraph gir Ødegaard 4/10 på børsen og skriver at nordmannen, «så imponerende de siste månedene, virket ikke i stand til å gjennomføre selv de enkleste pasninger på midtbanen».

Lokalavisen Evening Standard påpeker at «det er veldig sjeldent at nordmannen er såpass ute av det, men han slet virkelig i kveld».

«Ukarakteristisk svak med ballen», skriver avisen og gir karakter 4/10.

Nettstedet Football.London gir også 4/10 til en «dårlig» Ødegaard, lavest av alle Arsenal-spillerne sammen med Nuno Tavares og Gabriel Magalhães. «Vanligvis så dyktig teknisk, men hadde flere ukarakteristisk svake touch og feilplasserte pasninger. Bommet på en enorm sjanse. Kastet bort den siste muligheten ved å lage et dumt straffespark som strødde salt i såret.»

– Det er skuffende, en forferdelig kamp av oss fra start til slutt, sa Ødegaard til Sky Sports etter kampslutt.

Han hadde en blodig flekk på leggen etter å ha blitt stemplet av knottene til en Palace-spiller, men kunne forsikre TV 2 om at det ikke var noe alvorlig.