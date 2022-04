Smitteutbrudd knyttes til kindersjokolade

– I Norge er det påvist smitte hos én person. Vedkommende ble syk i slutten av februar og var smittet med samme monofasiske Salmonella Typhimurium-stamme som ble påvist i utbruddet i Storbritannia, opplyser Heidi Lange, veterinær og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Så langt er det oppdaget 126 tilfeller, det ene av dem er altså oppdaget her til lands.

– Følger situasjonen nøye

Kindersjokoladeprodukter, inkludert kinderegg, er den mistenkte smittekilden, men det er foreløpig ikke klart om produkter med smitte er kommet til Norge.

– Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og samarbeider tett med Mattilsynet som nå jobber med sporing og er i dialog med produsenten om eventuell tilbaketrekking av aktuelle kindersjokoladeprodukter i Norge, sier Lange.

På spørsmål fra TV 2 om personen som er smittet i Norge har spist Kinder-sjokolade som er kjøpt i utlandet, svarer Lange at de er i gang med å kartlegge det nå.

Også i Sverige er det registrert smitte.

– Det er et internasjonalt utbrudd som har pågått en stund, sier Mats Lindblad i det svenske Livsmedelsverket til Aftonbladet.

Ifølge FHI er det intervjuer med de syke som har ført til mistanke mot kindersjokoladeprodukter fra produsenten Ferrero, og i flere land er enkelte av disse produktene trukket tilbake fra markedet.

I Norge jobber Mattilsynet med sporing og er i dialog med produsenten om eventuell tilbaketrekking av aktuelle kindersjokoladeprodukter i Norge.

POPULÆR BLANT BARN: Sjokoladeeggene inneholder en liten leke, og er svært populære blant barn. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Trolig avvik ved fabrikk

Det skal være et avvik ved en belgisk sjokoladefabrikk for produsenten Ferrero som er årsaken til at det nå er gjort funn av salmonella i flere Kinder Surprise-egg.

Ingen andre Ferrero-produkter skal være rammet av utbruddet.

Til Aftonbladet sier Lindblad at det først og fremst er barn som er rammet av en nokså sterk variant av bakterien, og at flere har blitt innlagt på sykehus.

I Storbritannia blir foreldre oppfordret til ikke å gi barna sine Kinder Surprise. Der er det påvist minst 57 tilfeller med salmonella, som mulig kan kobles til kinderegg, skriver Sky News.

Ifølge BBC er det ikke meldt om dødsfall knyttet til utbruddet, men flere land har rapportert om funn – deriblant Frankrike, Tyskland og Nederland.

Salmonellabakterien kan forårsake betennelse i tynntarmen, som fører til diaré og magesmerter. Om bakterier kommer over i blodbanen kan det oppstå blodforgiftning og høy feber, men tilstanden er som regel selvbegrensende.