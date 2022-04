Satellittbileta som kan felle Putin

Satellittbileta frå Butsja tyder på at lik skal ha lagt i gatene i fleire veker. Ekspertar trur desse bileta vil bli sentrale i etterforskinga av krigsforbrytingar.

Bileta av drepne sivile ukrainarar som ligg langs gatene i Butsja, har rysta heile verda. Mange har anklaga Russland for å utføre krigsforbrytingar.

Russland avviser alt ansvar, og hevda bileta blei iscenesett av Ukrainske styresmakter etter at Russland trakk seg ut av området 30. mars.

Men satellittbileta som er tatt over Butsja i midten av mars, viser at det som skal vere lik som ligg i gatene, har lagt der i fleire veker. I følgje New York Times, skal dei ha blitt drepne før russiske styrkar forlot staden.

Desse bileta vil truleg få ein sentral plass i etterforskinga av moglege krigsforbrytingar, meiner ekspertar.

Mange sivile er blitt drepne under den russiske okkupasjonen i Butsja. Foto: Aage Aune / TV 2

Ein sentral del av bevispuslespelet

– Satellittbileta gir eit grundig overblikk over kven som har vore kvar, og til kva tid dei har vore der, seier Sofie Høgestøl. Ho er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og ekspert på folkerett og internasjonale straffedomstolar.

– Når er kroppane i gatene? Er dei blitt flytta? Kven var i området når det skjedde? Slike bilete kan gi viktig informasjon om røyrslene på bakken over tid, seier Høgestøl.

Ho seier denne konteksten for handlingane kan særleg nyttig for å fastslå om det faktisk er krigsforbrytingar som har funne stad, og for å kartlegge kven som eigentleg er ansvarlege.

Særleg nyttig kan det vere for å skaffe bevis som kan knytte toppleiarane til forbrytingane som blir utført på bakken.

– Krigsforbrytingar blir sjeldan utført av enkeltpersonar åleine, og det er ofte vanskelegare å knyte forbrytingane til den øvste politiske og militære leiinga, enn til bakkesoldatane som utfører handlinga. Satellittbilete kan bli ein sentral del av det bevispuslespelet, seier Høgestøl.

SENTRALE BEVIS: Jurist Sofie Høgestøl trur satellittbilete kan bli ein sentral del i etterforskinga av krigsforbrytingar. Foto: Geir Olsen

Auka bruk av kommersielle satellittaktørar

Bileta som kjem frå kommersielle satellittaktørar er no så gode at dei blir brukt av både private NGOer og i det militære.

Amnesty International er blant dei som kjøper satellittbilete og brukar dei for å kartlegge og avdekke krigsforbrytingar.

Dei har eit team av ekspertar og informantar på bakken, som dei brukar saman med satellittbileta for å få mest mogleg informasjon om situasjonen.

Tom Røseth ved Forsvarets Høgskole, trur at kommersielle satellittar vil bli få mykje å seie i eit rettsoppgjør.

– Stormaktene vil ikkje dele sin eigen satellittetterretning. Dei vil ikkje avsløre kapasiteten sin. Då vil bileta frå kommersielle aktørar bli avgjerande, forklarar han.

VIKTIG: Tom Røseth ved Forsvarets Høgskole meiner kommersielle satellittaktørar kjem til å bli avgjerande i eit rettsoppgjer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ikkje drap, men henrettelse

Noregs kanskje mest kjende menneskerettsjurist, Hanne Sophie Greve, seier ho trur at dei som har bidrege politisk, militært og økonomisk til krigsforbrytingar i Ukraina, vil bli stilt til ansvar.

Ho seier bileta som har kome frå Ukraina siste dagane, viser eit forferdeleg omfang av krigsforbrytingar, kanskje til og med folkemord.

– Det me først og fremst ser, er ei systematisk krenking av reglane som gjeld i krig. Me ser mange forskjellige forbrytingar, som er utbredt og systematisk retta mot sivile. Eit menneske som er bakbundet og skutt bakfra, er ein henrettelse, ikkje eit drap. Og her er det snakk om mange, seier Greve.

FORFERDELEG: Hanne Sophie Greve vil stille toppane til ansvar. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Korleis veit me at det er russarane som står bak?

– Det må vi selvfølgelig undersøke nærmere. Det me kan tru, er at satellittbilete vil kunne hjelpe oss betydeleg i den samenheng.

– Kven skal bli stilt til ansvar?

– Toppane, utan tvil. Det kan ta tid, men det er viktig å hugse at det er ingen foreldelse på denne typen forbrytingar, seier Greve.