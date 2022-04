Når det kommer til å ansette den neste, faste manageren, mener Wayne Rooney at Manchester United ikke har råd til å feile på nytt.

– Det har ikke vært en langsiktig manager der siden Alex Ferguson. Den nye manageren trenger tid, sa Rooney da han gjestet Sky Sports' Monday Night Football, gjengitt av BBC.

– Funket ikke med Solskjær

Rooney mener det er mange år siden ting har fungert i United, og etterlyser en plan og manager for fremtiden.

Samtidig er han ikke imponert over jobben Ralf Rangnick har gjort etter at han tok over.

– Det funket ikke med Ole Gunnar Solskjær og det har ikke vist seg å bli bedre med den nye manageren.

Ole Gunnar Solskjær var manager for Manchester United i nesten tre år. Foto: James Wilson

Rooney stempler Uniteds sesong som rar, og kritiserte laget for å være fullt av individualister fremfor lagspillere.

– Jeg har sett laget spille et par ganger, og det ser ut som et lag fullt av enkeltspillere, påpekte Rooney.

Han har ingen tro på at rødtrøyene havner blant topp fire i årets Premier League.

– De skulle nok ønske at sesongen stoppet nå, og at de bare kunne glemme alt det med å kvalifisere seg til Champions League. Manchester United spiller ikke i Champions League neste sesong, er den knallharde beskjeden fra klubblegenden.

Trengs en gjenoppbygging

Rooney, som har spilt 559 kamper og scoret for 253 mål for klubben, mener Manchester United må gjennom en full gjenoppbygging for å kunne komme seg tilbake der de en gang var.

– De må bygge laget på nytt og kanskje i løpet av tre års tid kan de bli en tittelkandidat i Premier League igjen.

Derby-manageren gikk også hardt ut mot Uniteds stjernespillere og mener Paul Pogba bør forlate klubben etter sesongen. Han er også kritisk til en aldrende Cristiano Ronaldo.

– Han har scoret noen viktige mål, men med tanke på klubbens fremtid må man gå for yngre, sultne spillere. Ronaldo er en måltyv, men de trenger mer enn det.

Paul Pogbas kontrakt med klubben utgår til sommeren. Foto: PAUL ELLIS

Kan være løsningen

To navn som har pekt seg ut til å ta over jobben som United-manager er Ajax-manager Erik ten Hag og PSG-manager Mauricio Pochettino.

Rooney peker ut sistnevnte som det beste valget.

– Pochettino har gjort det i Premier League før. Han kjenner ligaen. Hvis jeg skulle valgt mellom de to, hadde jeg valgt ham.

Hvis Pochettino får god nok tid, tror Rooney han kan gjøre en god jobb. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Han vet hvordan han skal jobbe med spillere i verdensklasse og yngre spillere. De trenger den miksen, for de har ikke råd til å feile på nytt.

Manchester United ligger på syvendeplass i Premier League, og tre poeng skiller dem og Tottenham på fjerdeplass.