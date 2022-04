Boligprisene steg i mars

Det siste året har boligprisene steget med 6,2 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 495 784 kr ved utgangen av mars.

- Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Januar og februar var preget av et svært lavt tilbud i bruktboligmarked. I løpet av mars har det kommet flere boliger på markedet, og spesielt i Oslo.

– Akkumulert så langt i år har salgsvolumet hentet seg mye inn igjen i løpet av mars sammenlignet med tidligere år, selv om det fortsatt er betydelig lavere enn i 2021, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge presenterer boligprisveksten i mars. Foto: Martin Leigland / TV 2

Oppfordring til boligselgere

I løpet av mars har det blitt lagt ut mange nye boliger for salg.

– Det har faktisk aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en mars måned. Balansen i bruktboligmarkedet er i ferd med å bedre seg, sier Lauridsen, og fortsetter:

– Til tross for dette varsler mange av våre medlemmer om at det tar tid å få på plass tilstandsrapporter til boliger som skal ut for salg denne våren. Vi oppfordrer derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid.

Så langt i år er det lagt ut 22.561 boliger for salg. Det er 6,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Selv om det er lagt ut rekordmange boliger i løpet av mars, så er det totalt sett lagt ut langt færre enn på samme tid i fjor, sier Lauridsen.

Venter moderat utvikling

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 16 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 57 dager.

– I slutten av mars satte Norges Bank opp styringsrenten og varslet syv renteøkninger frem til utløpet av 2023. I lys av dette er det grunn til å vente en mer moderat utvikling i boligprisene fremover, sier Lauridsen.

Han peker samtidig som faktorer som trekker i motsatt retning, som forventinger om høy lønnsvekst og utfordringer i nyboligmarkedet.

– Blant annet knyttet til økte materialkostnader på stål, trevirke og betong og forstyrrelser i globale forsyningslinjer. Blir det utfordringer for realiseringen av nye boligprosjekter, så kan dette også få innvirkning på bruktboligprisene, sier Lauridsen.

– Behovet er dekket

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving mener boligprisutviklingen i mars er omtrent som forventet for mars måned. Framover venter han imidlertid en svak prisutvikling.

– Omsetningstallene for første kvartal 2022 viser et markant fall i etterspørsel etter boliger. Det er lagt ut vesentlig flere boliger for salg i første kvartal 2022 enn det som er solgt i samme periode, i motsetning til første kvartal 2021 da det ble solgt like mange boliger som det ble lagt ut i markedet, sier Geving.

Han sier etterspørselen nå dempes nå av at svært mange husholdninger har dekket behovet for kjøp og salg av bolig under pandemien.

– Samtidig svekkes kjøpekraften av høyere inflasjon og utsikter til høyere rentekostnader enn på mange år. Den store usikkerheten knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi kan også bidra til å dempe etterspørselen, sier Geving.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund påpeker at ingenting vokser inn i himmelen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Avviser takst-flaskehals



Geving viser at det har blitt hevdet at strengere krav til tilstandsrapporter har vært en flaskehals som har bidratt til færre boliger i markedet og høyere priser, men mener dette er en påstand som det er vanskelig å finne belegg for i omsetningsdata.

– Faktum er at så langt i 2022 er det lagt ut 22.561 boliger for salg, men bare solgt 20.676 boliger. Koblingen mellom avhendingsloven og lavere omsetning framstår som en avsporing. Alt tyder på at vi er vitne til et skifte i boligmarkedet fra to år med pandemidrevet etterspørsel og sterk prisvekst, sier Geving, og fortsetter:

– På veien mot normalisering må vi også ta høyde for at høyere inflasjon og høyere rentekostnader vil bite på boligprisene. Ingen ting vokser inn i himmelen.