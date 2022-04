Välbe raser mot stjerne: – Har hun tenkt å bli politiker, eller?

Russlands OL-vinner fra Beijing, stjerneskuddet Veronika Stepanova, stod nylig over det russiske mesterskapet i Tjumen på grunn av sykdom, noe hun opplyste om på sosiale medier, skriver nyhetsbyrået TT.

Men samtidig som det russiske mesterskapet gikk av stabelen stilte Stepanova opp i et TV-show i Moskva.

Det får den russiske skipresidenten Jelena Välbe til å tenne på alle plugger.

RASER: Russlands skipresident Jelena Välbe . Foto: Terje Pedersen

– Om hun er syk så trenger hun pleie, så hvorfor i helvete er hun ikke her, tordner Välbe til Ria Novosti om stjerneskuddets uteblivelse fra det russiske mesterskapet.

Etter at 21 år gamle Veronika Stepanova fikk sitt gjennombrudd og var en av gullvinnerne på det russiske stafettlaget i OL, har hun vært svært aktiv på sosiale medier. Samtidig figurerer 21-åringen hyppig i russiske medier og deltar i TV-show, noe som har gjort stjerneskuddet til en stor kjendis.

– Hun har for lengst passert grensen

Jelena Välbe gir Stepanovas PR-stunt det glatte lag.

– Jeg forstår at hun ville stille opp i masse TV-program etter OL, men det finnes en grense og den har Veronika for lengst passert, freser hun til Ria Novosti.

– Jeg har knapt sett henne på lang, lang tid. Av og til må jeg ringe henne og forklare at det er bedre å trene enn å vise sitt ansikt på TV. Har hun tenkt å bli politiker, eller?, fortsetter en illsint Välbe.

TOK GULL: Veronika Stepanova var på stafettlaget som tok OL-gull i Beijing. Foto: LISI NIESNER

Veronika Stepanova nekter å legge seg flat, og tar til sosiale medier for å forsvare seg, ifølge Ria Novosti.

– Jeg kommer ikke til å delta i en offentlig debatt med ledelsen. Jeg føler meg ikke skyldig, men jeg kommer selvsagt til å analyse og ta hensyn til kritikken, medgir OL-vinneren.

Får støtte

Den nye medieynglingen får støtte fra sportskommentatoren og medieprofilen Dmitrij Guberniev.

– Hun er ansiktet uttad for vår sport, smart og vakker. Jeg er stolt over mitt idrettsland og skiløperen Stepanova, skriver han på sosiale medier, ifølge TT.

Som følge av sanksjoner mot Russland er russiske utøvere utestengt fra skisporene i de fleste land. Russiske utøvere får ikke delta i verdenscupen eller internasjonale mesterskap i skisport, som følge av krigen i Ukraina.

Det er også noe Välbe har reagert kraftig på.

– Hvis vi bruker en sesong uten å delta i konkurranser i regi av FIS vil vi befinne oss på kanten av stupet. Et tapt år for oss er ti skritt tilbake. Uansett hvor gode konkurrentene til Alexander Bolsjunov og Natalia Nepryaeva er innenlands, så er de fortsatt ikke like sterke som utøverne på verdensscenen, sa hun nylig i et intervju med Telesport.