Siva Lie ofret Kompani-plassen sin for Skjelbæk – slik går det med skaden i dag

Lørdagens dimmekamp tok en overraskende vending, da et vondt kne satte en stopper for Dennis Siva Lie (28).

Etter at artist Tone Damli (33) og TV 2-profil Marius Skjelbæks (31) lag tapte ukens siste lagkonkurranse, var det de to som måtte kjempe om en plass videre i Kompani Lauritzen denne lørdagen.

Dimittentene måtte konkurrere i en logistikkoppgave, som gikk ut på å rydde spillebrettet for trestokker. De fikk fjerne stokker annenhver gang, og kunne plukke så mange stokker de ville fra én av de fem rekkene hver gang. Den som måtte rydde bort den siste stokken, hadde tapt runden.

I DIMMEKAMP: Marius Skjelbæk og Tone Damli møttes i dimmekamp. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Avbryter oberstens tale

Fordi Skjelbæk gjør en kjempeblemme i innspurten av andre runde, taper han dimmekampen etter kun to runder, og er egentlig ute av Kompani Lauritzen. Men så avbryter Newton-programleder Dennis Siva Lie (28) oberstens avskjedstale til Skjelbæk.

– Oberst? Jeg har kommet så langt jeg tror jeg kommer i Kompani Lauritzen, og derfor ønsker jeg å gi plassen min til 97, Skjelbæk, sier Siva Lie i episoden, og legger til at det er en skade i høyre kne som setter en stopper for deltakelsen.

Ønsket blir innfridd, og mens Siva Lie tar farvel med med resten troppen, får Skjelbæk bli værende på Setnesmoen.

AVBRYTER TALEN: Dennis Siva Lie forteller resten av gruppa at han må forlate Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Til TV2.no forklarer Siva Lie at han har kjent på smerter i kneet siden de kjempet mot BOB og hans familie i hulen.

– Jeg prøvde å legge en av dem i bakken, og da klarte jeg å vri kneet og slå opp en gammel skade. Det har gjort at kneet ble litt ustabilt og vondt. Jeg prøvde å se om det ble bedre, men det funket ikke, forteller han like etter exiten.

– Vond følelse

Siva Lie avslører at han hadde tatt avgjørelsen om å trekke seg fra Kompani Lauritzen mye tidligere, men holdt det hemmelig fram til dimmekampen var over.

– Å vite at jeg skulle trekke meg, og at ingen andre visste det, det er en litt vond følelse. For det føles ut som at jeg snyter noen for noe. Enten Skjelbæk, som kanskje føler at det er urettferdig at jeg gir opp plassen min for ham, eller for noen av de andre i gruppa, som ikke synes at jeg burde dra. Men det var det eneste riktige for meg nå, sier han.

Hvorfor Siva Lie holdt avgjørelsen hemmelig en hel dag, ønsker ikke produksjonen å gå noe nærmere inn på.

INGEN VET: Her vet ingen av de andre at Siva Lie har tenkt å trekke seg. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Vi kommenterer ikke enhver samtale og hendelse som ikke blir vist på TV, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Visste det var over

Siva Lie skjønte raskt at dette ville bety slutten for oppholdet på Setnesmoen – allerede før han hadde snakket med legen. 28-åringen har nemlig røket både menisk og korsbånd i begge knær tidligere, og gjennomgikk en operasjon i høyre kne kun ett år før Kompani-deltakelsen.

– Jeg kjenner til skaden og jeg kjenner følelsen, så til og med før legen kom, så visste jeg at det var nyheten jeg kom til å få høre.

Han er klar på hva som må til for å komme til hektene igjen.

– Nå er det snakk om legebesøk og MR, opptrening på egenhånd og mye hvile først og fremst. Det har vært det viktigste, og grunnen til jeg ikke kan fortsette her inne, forklarer Siva Lie.

GA BORT PLASSEN: Siva Lie (t.v.) ga sin plass i Kompani Lauritzen til Marius Skjelbæk (t.h.) Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vil ikke operere

Da Siva Lie gjester God kveld Norge-studio, et drøyt halvår etter innspillingen, forteller han hva MR-undersøkelsen viste.

– Jeg hadde røket menisken igjen. Da sa de at jeg enten kunne trene det opp, eller at jeg kunne operere. Og jeg orker ikke å operere igjen, sier 28-åringen.

Til TV2.no sier Siva Lie at han per nå har like stor sjanse for å hele skaden ved opptrening som ved en operasjon. Derfor ønsker han helst å unngå å legge seg under kniven.

– Ikke si det til befalene

– Det er ikke sånn at jeg nekter å operere. Dersom ting endrer seg, og jeg får beskjed om at jeg bør gjøre det, så gjør jeg det. Men det går bra nå, for jeg får trent en del om dagen.

Selv om programlederen holder både motet og treningsmengden oppe, innrømmer han at han fortsatt plages med smerter i kneet.

– Det går greit med meg, men jeg tror de fleste hadde blitt overrasket om de var i min kropp og kjente hvor vondt det faktisk gjør. I dag for eksempel, så har jeg en litt dårlig dag. Det er fordi jeg tøyde strikken litt langt i går, og ender med hovent kne og smerter i dag, forklarer han.

