Spesialiteten på Aspmyra ryster britene

Aspmyra-spesialiteten virker å være av det litt for eksotiske slaget for de britiske ganene.

Om du ikke har hørt om spesialiteten, så er det enkelt og greit pølsevann. Det er kanskje helt vanlig å drikke for Bodø/Glimt-fansen mens de er på kamp, men det har imidlertid ikke blitt noen slager på fotballøya.

Først gikk et bilde av pølsevann-spesialiteten viralt via Twitter-kontoen «Footy Scran», som er en konto kjent for å legge ut både det verste og beste man får servert på fotballkamper.

Bildet ble publisert i forbindelse med hjemmekampen mot Rosenborg på søndag, og bildet fikk mer enn 6000 likerklikk.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Omtalt i The Sun

I tillegg til å legge ut bilde, ble det laget en meningsmåling, hvor det ble spurt om dette er noe man ville drukket. Nesten 33.000 personer stemte, og 80 prosent har huket av på at pølsevannet er noe de ikke ville smakt på.

Etter at bildet gikk viralt, omtalte også den britiske storavisen The Sun den noe uvanlige Aspmyra-spesialiteten. De skriver at fotballfans i England er sjokkert over at fansen drikker dette på fotballkampene, og at det er kvalmt.

De viser videre til noen av kommentarene på Twitter-bildet:

«Det er pølsevann, ikke prøv å forsvare det» skriver en.

«Det er vann som pølse har blitt kokt i, så sannsynligvis har det mye fett og krydder i seg. Men fortsatt ganske harskt, spør du meg», skriver en annen.

«Pølsevannkameratene»

Pølsevann har blitt servert på Aspmyra i mange år allerede. Men det er først den siste tiden at flere virkelig har fått øynene opp for spesialiteten, eller delikatessen, som Daniel Henriksen Kjelstrup kaller det.

I fjor startet han opp gruppa «Pølsevannkameratene», en gruppe hvor Bodø/Glimt-supportere møtes før kampene og spiser pølser og drikker pølsevann. De har også en egen sang om pølsevannet:

«Vi er sultne alle mann, på Myra har vi pølsevann, 25 kroner mann, som å være på restaurant», lyder sangen som synges høyt over Aspmyra.

POPULÆRT: Pølsevannkameratene har flere titalls medlemmer. Foto: Privat

Kjelstrup jobber til vanlig i lokalavisa Bodø Nu. Han forteller at forretningsidéen om å selge pølsevann er genial.

– Det er ikke overraskende at det går viralt når Bodø/Glimt er så geniale i fotballverden, samtidig som de er så geniale i kiosken på Aspmyra, sier han.

På spørsmål om hva han synes om at engelskmenn synes det høres kvalmt ut, svarer han at de først må prøve det ut før de sier at de ikke liker det.

– Vi oppfordrer folk til å prøve det før de uttaler seg. Det er annerledes når man står i ti minusgrader og stiv kuling, og prøver å få i seg varme. Da er det godt med noe varmt i koppen, sier han.

Kjelstrup sier det er en nordnorsk ting å servere pølsevann.

SANG: Om du er tilskuer på Aspmyra hører du sikkert sangen til Pølsevannkameratene. Foto: Privat

– Jeg har ikke hørt om andre i Norge som serverer det på den måten. Men det er en lang tradisjon på Aspmyra. Jeg har vært supporter hele livet, og de har servert det i hvert fall ti år, sier han.