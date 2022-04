Frykter for enda større sivile tap i denne byen

Bildene av drepte sivilpersoner fra gatene i Butsja har sjokkert en hel verden.

Flere av de drepte ble funnet med hendene bundet bak ryggen, liggende gatelangs eller i massegraver. Det skal ha blitt funnet mer enn 400 drepte sivile rundt Kyivs forsteder.

De sivile dødstallene skal være mye høyere i Borodyanka – litt over to mil nord-vest for Butsja – ifølge ukrainske kilder, som advarer om at vi bare har sett starten på noe større.

STORE SKADER: Satelittbildet fra tidlig i mars viser de materielle skadene i Borodyanka. Ifølge Zelenskyj er de sivile dødstallene høye. Foto: Maxar Technologies

Butsja ikke enestående

I en tale publisert på president Volodomyr Zelenskyjs Telegram-konto forteller presidenten at han har fått informasjon om at massakren i Butsja ikke er enestående.

SIVILE: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble over 300 sivile drept, ifølge president Zelenskyj. Mange ble henrettet av russiske soldater de siste dagene i mars, like før tilbaketrekningen. Foto: Aage Aune / TV 2

Flere forstader til Kyiv har de siste dagene blitt frigjort, og Zelenskyj sier at landsbyen Borodnyak kan ha lidd en enda mer brutal skjebne enn Butsja.

– Mer enn 300 mennesker ble drept og torturert i Butsja. Det er sannsynlig at tallet på ofre vil være langt større når hele byen er undersøkt. Dette er bare én by. Et av mange ukrainske samfunn som det russiske miltæret har tatt.

– Vi har allerede informasjon om at tallet på ofre er enda høyere i Borodyanka, og i andre frigjorte byer. I mange forstader til Kyiv, Tsjernihiv og Sumy gjorde okkupantene ting vi ikke har sett siden nazi-okkupasjonen for 80 år siden, sier presidenten.

Tror de skjuler spor

Borodyanka hadde et folketall på like over 10 000 innbyggere før krigen brøt ut. Landsbyen ble frigjort da russiske styrker trakk seg ut fra Kyiv-området.

Zelenskyj spår at russiske styrker har registrert reaksjonene mot massakren i Butjsa, og sier han tror de nå vil forsøke å skjule sine spor.

SPOR: President Zelenskyj besøker Butsja etter massakren 4. april 2022. Han tror russene forsøker å skjule sporene sine fra andre steder også. Foto: Ronaldo Schemidt /AFP

– Nå vil antageligvis okkupantene forsøke å skjule spor etter sine forbrytelser. De gjorde ikke det i Butsja da de trakk seg tilbake, men i andre områder kan det hende at det skjer.

Russland har nektet for at deres soldater har drept sivile i Butsja, og utenriksminister Sergej Lavrov har kalt det hele en «falsk operasjon», men russerne kan likevel ha blitt avslørt av satellittbilder.

– Toppen av isfjellet

Mandag kveld holdt Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba en pressekonferanse sammen med Storbritannias utenriksminister Liz Truss.

Der sa han at de forventer at situasjonen skal bli enda verre.

– Det grusomme vi har sett i Butsja er bare toppen av isfjellet av alle forbrytelsene som er begått av det russiske militæret, sa Kuleba ifølge nyhetsbyrået Reuters

– Vi kan ikke gjøre dette halvveis lenger. Vi krever drastiske sanksjoner denne uken. Dette er en bønn på vegne av ofre for voldtekter og drap. Hvis dere er usikre på om dere bør innføre sanksjoner, så må dere besøke Butsja, sa Kuleba.

Hardt rammet i nord

Den ukrainske riksadvokaten Iryna Venediktova sa mandag kveld til ukrainsk TV at situasjonen er lik i andre deler av Ukraina hvor russiske styrker også har trukket seg ut.

I områder rundt byer i nord, som Sumy og Cernihiv skal også de sivile dødstallene være høye, ifølge Venediktova.

Riksadvokaten skal også ha sagt at situasjonen i Borodyanka kan være enda verre enn i Butsja.

– Med tanke på omkomne er situasjon aller verst i Bordonyak. Det er mye å bearbeide, sa Venediktova ifølge The Kyiv Independent.

