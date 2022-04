Historisk kort barselopphold under pandemien

De siste 20 årene har liggetiden for førstegangsfødende sunket med nesten halvannet døgn, fra fire døgn i 2001 til 2,6 døgn i 2021, viser statistikk fra Medisinsk fødselsregister fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det gjelder både førstegangs- og flergangsfødende.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan pandemien har påvirket oppholdstiden, men vi vet at det har vært restriksjoner rundt partnerens tilstedeværelse under barseloppholdet. Det kan hende at dette har ført til at flere kvinner har ønsket tidligere hjemreise, sier overlege Kristine Stangenes.