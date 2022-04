Zelenskyj: Russland skjuler sine krigsforbrytelser

I sin tale natt til tirsdag anklaget Zelenskyj Russlands president Vladimir Putin for å bedrive en propagandakampanje for å så tvil rundt de brutale drapene av sivile.

Zelenskyj beskylder Russland for å skjule bevis på krigsforbrytelsene som har blitt begått av deres militære styrker, og hevder at spredningen av falsk informasjon allerede er godt i gang.



– Okkupantene sprer falsk informasjon for å skjule sin skyld i massedrapene av sivile i Mariupol. De kommer til å gjøre en rekke iscenesatte intervjuer, redigere opptak, og de kommer til å drepe folk for å spesifikt få det til å se ut som om de ble drept av noen andre, sier presidenten i sin tale.

Over 300 personer torturert og drept

Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har over 300 mennesker blitt torturert og drept i Butsja, og antallet kommer trolig til å øke drastisk.

Ukrainske myndigheter har satt i gang etterforskning av hva som utspilte seg i byen, som befinner seg i utkanten av hovedstaden Kyiv, under den russiske okkupasjonen, ifølge New York Times.

– Kroppene til drepte mennesker, drepte ukrainere, har allerede blitt fjernet fra de fleste gater. Men i hager og hus er de døde fremdeles. Byene er ødelagt, sa Zelenskyj i sin videotale natt til tirsdag.

– Var det virkelig nødvendig?

Mandag besøkte Zelenskyj flere områder hvor det de siste dagene har pågått brutale kamper mellom russiske og ukrainske styrker, deriblant Butsja, Stoyanka og Irpin.

Bildene av de fatale konsekvensene av kampene i Butsja har sjokkert en hel verden, og ført til at EU vurderer sterkere sanksjoner mot Russland. President Zelenskyj ba i talen sin om at sanksjonene «en gang for alle må være kraftfulle».

– Men var det virkelig nødvendig å vente på dette for å avvise tvil og ubesluttsomhet? Trengte virkelig hundrevis av folkene våre å dø i smerte for at noen europeiske ledere endelig skulle forstå at den russiske stat fortjener det strengeste presset?, spurte presidenten.

Spør om hjelp

I talen rettet han seg også mot resten av verden, og ba om hjelp fra pressen til å dokumentere hva som har pågått i byen.

– Vi er interessert i å ha tusener av journalister her, så mange som mulig, for at verden skal se hva Russland har gjort, sa Zelenskyj.

Ifølge ham er tallene på drepte fryktet å være langt høyere enn det som frem til nå har blitt registrert. Borodyanka nordvest for hovedstaden Kyiv har også blitt tatt tilbake av ukrainske styrker etter russisk okkupasjon.

– I mange av de frigjorte byene i Kyiv-distriktene, Chernihiv- og Sumy-regionnene gjorde okkupantene ting som lokalbefolkningen ikke engang hadde sett under Nazi-okkupasjonen for 80 år siden, sa han.

I byene som nå er tilbakevunnet av Ukraina har planene om gjenoppbygging allerede blitt satt i gang, først og fremst gjennom mineleting og opprydning av gatene. Myndighetene lover at elektrisitet og vann vil vende tilbake i hele landet.

– Livet vil vende tilbake til hver en by, hvert et samfunn som okkupantene har forsøkt å ødelegge, sa Zelenskyj.