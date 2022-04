Ødegaard lagde straffe i pinlig Arsenal-smell: – En forferdelig kamp

Crystal Palace 3-0 Arsenal

Se Ødegaard lage straffe øverst!

Martin Ødegaard og co. hadde tatt turen fra Nord- til Sør-London i jakt på nye poeng i kampen om å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League. Dessverre for The Gunners ble de rett og slett fuglemat for sultne ørner.

Jean-Phillipe Mateta headet The Eagles i føringen etter en dødball, før Jordan Ayew la på til 2-0 for hjemmelaget etter 24 minutter.

Vondt ble verre etter pause. Ødegaard bommet først en stor sjanse midtveis i andreomgangen før han få minutter senere sparket Wilfried Zaha ned i egen boks. Straffe til Palace og 0-3 i sekken.

– Det er skuffende, en forferdelig kamp av oss fra start til slutt. Det var kanskje bedre de siste ti minuttene, men alt i alt var det en veldig dårlig prestasjon, sier Martin Ødegaard til Sky Sports.

– Vi må lære fra dette og sørge for at det ikke skjer igjen. Vi har spilt bra i det siste, og dette er første gang på lang tid at vi spiller så dårlig, legger drammenseren til.

Ødegaard: – En fryktelig kamp

Arteta: – Fortjener et slag i trynet

Mikel Arteta var svært skuffet etter kampslutt.

– Vi må akseptere det. Først må vi gratulere Crystal Palace. Vi var ikke påskrudd. Vi startet for dårlig, vi var nummer to på alt. Vi kan ikke spille sånn som dette i Premier League, sier Arsenal-treneren etter kamp.

– Vi fortjener et slag i trynet etter i kveld, la han til.

På spørsmål fra TV 2 om Martin Ødegaards mindre heldige kamp, svarer Arteta:

– Når vi spiller som vi gjorde i førsteomgangen, så ser vi hvor vanskelig det kan være for spillere som ham. I andreomgangen, når han er i rommene han skal være, påvirker han kampen mye mer, sier Arsenal-treneren.

BEKMØRKT: Ingenting fungerte for Arsenal og Martin Ødegaard mandag kveld. Foto: DAVID KLEIN

Trevor Morley slaktet Arsenal i TV 2s Premier League-studio i pausen.

– Det er vanskelig å beskrive. Arsenal har alt å spille for. Mikel Arteta kommer til å være rasende i pausen, for en førsteomgang som dette er ganske skammelig, sa Morley om førsteomgangen.

– Arsenal ble feid over banen her. Blåst over ende, oppsummerte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes ved kampslutt.

Vidåpen kamp om topp fire-plass

Mandagens nederlag kan få store konsekvenser for Arsenal i kampen om billett til neste sesongs Champions League.

Både Tottenham og Manchester United plukket poeng i helgen, Spurs tre, United ett. Nord-London-rivalen er nå forbi Arsenal på tabellen, mens Ralf Rangnicks lag er tre poeng bak. Mikel Artetas menn har en kamp til gode på begge lag.

ÅPEN KAMP: Kampen om topp fire i Premier League lever. Foto: Skjermdump TV 2s livesenter

23. april møter Arsenal Manchester United på The Emirates. 12. mai, tre runder før slutt, gjester The Gunners nabo Spurs.