Hegerberg merker presset før Norge-comebacket: – Forventningene øker

Når Ada Hegerberg (26) tar på seg den norske landslagsdrakten for første gang på fem år denne uken, følger et par ekstra kilo forventningspress med bekledningen.

Følg Ada Hegerbergs første landslagstrening på fem år tirsdag fra klokken 12.00 på tv2.no.

Lyon-spissen smilte fra øre til øre da hun kom inn i pressekonferansesalen på Ullevaal Stadion mandag kveld – for første gang kledd i norsk landslagstøy siden hun takket for seg etter EM-fadesen i 2017.

Fem lange år – nesten to av dem ute med skade - skulle det ta før Ada Hegerberg igjen følte seg klar for å spille for det norske landslaget.

– Jeg føler vi setter i gang med noe friskt, noe alle er innforstått med og at vi er på samme side, uttalte 26-åringen på pressekonferansen mandag.

– Nå er det egentlig bare å la fotballen snakke. Det handler om å prestere. Det skal vi gjøre alt for å klare.

Hun ankom landslagssamlingen på ettermiddagen mandag kveld underveis i treningsøkten som foregikk ute på Ullevaal-gresset.

Hegerberg slo av en prat med landslagssjef Martin Sjögren og de andre i støtteapparatet i et lite kvarter før hun stilte for pressen.

Forventningene er store når Lyon-spissen, som står med 13 mål på 21 kamper siden comebacket i høst, igjen skal ikle seg Norge-drakten.

– Kjenner du på presset?

– Ja, jeg kjenner alltid på et press, Jeg har alltid hatt et ekstremt forventningspress til meg selv og så klart til omgivelsene mine. Det tror jeg alle har forstått nå, sier hun og smiler lurt.

– Men først og fremst for meg selv. Jeg føler på en måte at det er det som har gjort at jeg hele tiden har klart å makse ut potensialet mitt som spiller, både i Lyon og på landslaget. Så ja, så klart. Det er ett veldig godt forventningspress, vil jeg si, fullfører 26-åringen.

Se bilder fra Hegerbergs retur til Ullevaal stadion:

Smilene satt løst hos landslagssjef Martin Sjögren og Ada Hegerberg mens de så på landslagets trening på Ullevaal mandag. Hegerberg ankom samlingen sent og deltok derfor ikke på mandagens lette økt. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer Lise Klaveness har vært en viktig brikke for at Ada Hegerberg har returnert til det norske landslaget. Her slår de to kvinnene av en prat med landslagssjef Martin Sjögren i spillertunellen på Ullevaal. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer Det var åpenbart et hyggelig gjensyn for Ada Hegerberg og Lise Klaveness da de møttes på Ullevaal stadion mandag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer Ada Hegerberg på pressekonferansen mandag kveld. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer 220404 Martin Sjögren, head coach, and Ada Hegerberg of the Norwegian women's national football team during a training session on April 4, 2022 in Oslo. Photo: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN / kod VG / VG0257 Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer

Landslagssjef Martin Sjögren forstår godt at forventningene til landslaget øker med Hegerberg tilbake i troppen.

– Vi har jo et veldig slagkraftig lag. Så må man ha respekt for at det alltid tar litt tid. Som dere sier, Ada har jo ikke vært med på en stund og mye har skjedd siden hun var her sist, sier svensken.

I tillegg til Hegerbergs comeback, er Caroline Graham Hansen er med på samling for første gang siden oktober etter å ha først gått gjennom et hjerteinngrep og deretter slitt med en vond ankel.

Også Maren Mjelde, som testet positivt på korona ved ankomst Oslo mandag og er isolert de neste fire dagene, kan være aktuell til kampen mot Polen tirsdag kommende uke hvis hun er blitt friskmeldt.

– Med de tre nye tilskuddene inn i denne troppen, så skjønner jeg at forventningene øker litt til oss. Det er vel sånn det skal være. Jeg tenker at det er helt OK at forventningene øker, men vi trenger litt tid, avslutter landslagssjefen.

Følg Ada Hegerbergs første landslagstrening på fem år tirsdag fra klokken 12.00 på tv2.no.