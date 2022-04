Hegerberg hyllet Klaveness og svarte på Ødegaard-stikk

Norge møter Kosovo til VM-kvalifiseringskamp torsdag i det som vil bli Ada Hegerbergs retur til landslaget. Før Lyon-stjernens første kamper med flagget på brystet siden EM i 2017, inviterte landslaget til pressekonferanse med Gullball-vinneren.

Der ble både talen til fotballpresident Lise Klaveness og et stikk fra Martin Ødegaard tema.

Svarte på Ødegaard-kritikk: – Noe jeg reagerer på

Like før fotball-VM i 2019 kritiserte Martin Ødegaard Ada Hegerberg på Instagram for å lage unødvendig oppstyr, da Lyon-stjernen sa hun hadde mareritt om landslaget i et Josimar-intervju, publisert like før mesterskapet startet.

Tirsdag svarte Hegerberg på kritikken fra Ødegaard.

– Det er klart noe jeg reagerte på. Det intervjuet ble gjort seks måneder tidligere og var et veldig viktig intervju om kvinnefotball, som også Lise Klaveness tok del i, hvis ikke dere har fått med dere det, sier Hegerberg, og legger til:

– Jeg tenker at uten at han kanskje har gått helt i dybden, så tok han valget og gikk på sosiale medier. Jeg tenker at menn står ikke overfor de samme utfordringene som kvinner gjør. Samtidig, så er dette tre år siden. Vi er begge to landslagsspillere og ønsker én ting, å gå i riktig retning. Og klart, hvis Martin Ødegaard har lyst å ta en prat om likestilling, så er døren min åpen for det.

Dette var blant annet noe av det Hegerberg sa i intervjuet, publisert i juni 2019:

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha, sier Hegerberg til Josimar.

I STRUPEN: Dette var storyen Martin Ødegaard la ut på sin Instagram-profil i 2019. Foto: Skjermdump/Instagram

– Et av de største øyeblikkene i sportshistorien

Lise Klaveness talte forrige uke til Fifa-toppene i Qatar, der hun kritiserte bruddene på menneskerettighetene i VM-landet.

Hegerberg hyller Klaveness for talen på tirsdagens pressekonfernse.

– For meg er det nesten det største øyeblikket i sportshistorien. Det Lise gjør der, det krever mot, klokhet og guts. Måten hun presentere hele talen på, hun er presset på tid og vi vet hvilken situasjon hun står i. Det er veldig få kvinner om er tilstede, sier Hegerberg, og legger til:

– For meg bør det her være en ekstrem inspirasjon til å bli med på lasset og pushe på videre for menneskerettigheter, for likestilling. Vi er nødt til å være i førersetet der. Norge og Skandinavia skal være foregangsnavn på demokrati. Vi er nødt til å backe Lise, hun er gull verdt. Hun tok en for laget. Vi må backe Lise nå, la Hegerberg til.

Se video av Lise Klaveness-talen under!

Gleder seg til comeback

26-åringen fra Sunndalsøra gleder seg stort til ikle seg rødt, hvitt og blått igjen.

– Jeg har savnet det veldig, sier Hegerberg på tirsdagens pressekonferanse.

– Det har veldig godt å være her. Det er godt å komme hjem. Det blir en fin utfordring de neste ukene. Jeg har så vidt fått møte alle, og det er kjekt å se alle igjen. Det er en ny giv, vi kommer inn med god spirit.

Norge møter Kosovo 7. april og Polen 12. april.