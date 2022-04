Kanye West dropper Coachella

Ifølge TMZ dropper rapperen Kanye West å opptre på festivalen Coachella, som starter neste helg.

Uklart hvorfor han trekker seg

Ifølge det samme nettstedet, skulle Travis Scott ha gjestet scenen under festivalen sammen med West

Det er foreløpig uklart nøyaktig hvorfor rapperen, som var en av headlinerene under festivalen, trekker seg.

Billie Eilish, Harry Styles og Swedish House Mafia er fortsatt headlinere under festivalen.

Hatefull oppførsel i sosiale medier

I det siste har det stormet mye rundt West, blant annet fordi han har gått hardt ut mot flere personer i sosiale medier. Deriblant sin egen ekskone Kim Kardashian og hennes nye kjæreste Pete Davidson.

West har publisert en rekke hatefulle innlegg rettet mot Davidson på Instagram, og i hans nye musikkvideoen til låten «Eazy».

Forrige måned ble rapperen også utestengt fra Instagram i 24 timer, fordi han skal ha brutt Instagrams lovverk når det gjelder trakassering.

Han skulle også egentlig opptre under Grammy-utdelingen, men ble fjernet fra programmet grunnet hans oppførsel på sosiale medier, fikk Variety bekreftet fra en av hans talspersoner.

Tidligere i år hevdet også rapperen at Billie Eilish sendte et stikk til Travis Scott da hun hjalp en fan under en konsert, og sa at han ikke ville opptre på Coachella før hun sa unnskyld.

Coachella, som først ble arrangert i 1999, er den største musikkfestivalen i Nord-Amerika, med en kapasitet på 125.000 tilskuere.