Langer ut etter strandtur: – Aldri hatt det verre

Camila Cabello (25), som slo gjennom med jentegruppa Fifth Harmony som ble til ved den amerikanske X Factor i 2012, hylles blant annet av Paris Hilton for å være åpen om kroppspress i sosiale medier.

Urealistisk bilde av kvinnekroppen

I et innlegg på Instagram skriver Cabello at hun irriterer seg over at det alltid er paparazzi tilstede på en strandklubb hun pleier å besøke i Miami for å kose seg og slappe av.

– Hver gang jeg sjekker inn er det paparazzi der som har tatt bilder av meg i bikini. Hver gang jeg har følt meg sårbar eller uforberedt har jeg brukt bikinier som er for små, og ikke tenkt over hvordan jeg så ut, men deretter sett bilder og kommentarer på nettet, som har gjort at jeg har blitt lei meg, skriver hun i innlegget.

Videre skriver hun at de gangene det har gått inn på henne, så har hun minnet seg selv på at de negative tankene egentlig ikke er hennes egne, men at de er påvirket av bilde og ideene vår kultur har rundt kropp og utseende.

– En kultur som har blitt så vant til bilde av hvordan en «sunn» kvinnekropp ser ut, som ikke er realiteten for mange kvinner. Photoshop, streng diett, overtrening og vinkler som får kroppen vår til å se annerledes ut enn den egentlig er, skriver artisten.

Strammet musklene så mye at det gjorde vondt

I innlegget forteller hun videre at hun pleier å høre på podkaster om sunt kosthold, og at hun følger kvinner i sosiale medier som hyller cellulittene sine, strekkmerker, mage og vektsvigninger.

– I dag fikk jeg en ny og veldig søt bikini, tok på meg lipgloss, unnlot å spise for mye før jeg skulle bade, fordi jeg visste at jeg kom til å bli tatt bilder av, skriver Cabello.

– Jeg strammet musklene så mye at det gjorde vondt. Jeg pustet ikke, og smilte nesten ikke. Jeg var så bevist på hvor paparazziene var hele tiden at jeg ikke klarte å slappe av, skriver hun videre.

Artisten forteller at hun prøvde å late som de ikke var der, men at det var umulig.

KLARTE IKKE SLAPPE AV: Camilla Cabello klarte ikke slappe av, da hun var omringet av paparazzi på stranden. Foto: LUCAS BARIOULET

– Jeg holdt pusten helt fra jeg gikk fra solsengen og ut i havet. Jeg så en gruppe med små barn som lo mens bølgene skylte dem avgårde. Ingen solbriller, smykker, eller selvbevissthet. Kun uskyldige småbarn, som ga meg den følelsen jeg alltid søker når jeg drar ut i naturen, skriver hun.

– Jeg visste at jeg så bra ut på bildene og trodde jeg ville føle meg tilfreds, men jeg har aldri hatt en verre dag på stranden. Jeg følte på en tomheten og tristheten over vår kulturs tanker, som ble til mine tanker, skriver hun videre.

Klarer ikke å gi helt faen

I innlegget kommer det frem at Cabello skriver om dette, fordi hun mener vi har feil fokus på hva som er en sunn kropp og helse.

– Hva er sunnhet dersom man er så fiksert på hvordan kroppen ser ut at din mentale helse lider, og du ikke nyter livet. Hvem er det jeg prøver å være attraktiv for, og er jeg egentlig attraktiv for meg selv, hvis jeg ikke kan slappe av og ha det gøy en vakker dag på stranda, skriver hun spørrende.

Selv innrømmer artisten at heller ikke hun er på et punkt i livet der hun klarer å ikke bry seg noe om sitt eget utseende.

– Jeg er fortsatt ikke på et punkt der jeg klarer å gi helt faen. Jeg vet at utsende mitt ikke definerer hvor sunn, glad eller sexy jeg er, skriver hun og fortsetter:

– All terapien og arbeidet med meg selv, er for å føle meg som 7 år gamle meg igjen på stranden, skriver hun videre.

HYLLES: Camila Cabello hylles for åpenhet i sosiale medier. Foto: Skjermdump Instagram. Les mer

Hylles i sosiale medier

Innlegger Cabello har postet på Instagram har i skrivende stund fått over én million likes, og flere kjente og ukjente hyller åpenheten hennes i kommentarfeltet.

– Dette fikk meg til å gråte. Takk for at du skrev dette, så viktig for folk å høre. Du er vakker innvendig og utvendig, skriver Paris Hilton.

– Så ekte som det blir. Takk for at du deler dette med verden! Jeg er lei meg for at du opplever dette. Men at du kan kommunisere dette og følelsene dine på denne måten vil hjelpe så mange. En ekte dronning, skriver TED Talk-stjernen Victoria Garrick.

– så bra sagt, skriver skuespiller Annabella Avery «Bella» Thorne.

Etter flere år som kjærester gikk Camila Cabello og Shawn Mendes hvert til sitt i fjor. Det meldte de selv på sine egne Instagramkontoer. Romanseryktene rundt Cabello og Mendes startet i 2019, like etter at de slapp låten «Señorita » i juni samme år.