Etterlengtet Stjernen-jubel på hjemmebane: – Vi visste at vi måtte vinne

Stjernen - Storhamar 2-1 (1-2 i kamper)

Med 2-0 i kamper fordel Storhamar var utgangspunktet enkelt for hjemmelaget Stjernen: Seier, eller så virket finaledrømmen bare å være en fjern drøm.

Og Stjernen gjorde akkurat nok til å bevare spenningen. Med seier 2-1 er oppgjøret mot Storhamar vidåpent før de siste semfinalene.

– De har mer kvalitet enn oss i dag. Vi får ikke til å sette sammen to pasninger i laget, sier en tydelig frustrert Storhamar-spiller Anders Jensen etter kampslutt.

– Det var deilig. Vi visste at vi måtte vinne denne kampen, sier Stjernen-keeper Jørgen Hanneborg til TV 2.

Drømmestart

Hjemmelaget fikk akkurat den drømmestarten de trengte på semfinale tre. Jonathan Hafsmoe, som spilte ungdoms- og seniorhockey for Storhamar, kranglet inn ledelsen før det var spilt tre minutter.

Se 1-0-scoringen under!

Hundre sekunder senere lå pucken i nettet - igjen. Denne gang på motsatt side. Samuel Solem utnyttet svakt forsvarsspill hos vertene, og klasket pucken vakkert i mål.

– Det er to lag som spiller for å oppnå noe, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Ruben Smith etter den livlige åpningen.

Selv om det var flere muligheter begge veier, stod det 1-1 etter første periode.

Mål: Solem 1-1 (4)

Mer istrøbbel i Stjernehallen

Det har vært mye snakk om isen i Stjernehallen etter den første avlyste semifinalekampen. På ny ble det en snakkis.

Midtperioden var så vidt i gang før spillet ble stoppet, etter at en større rift i isen ble oppdaget foran Stjernen-buret. Heldigvis ble stoppet i spillet vesentlig kortere denne gang, og spillet ble etter hvert satt i gang igjen.

Stjernen virket å utnytte isproblemene best. Kanadiske Tyler Poulter sørget på ny at østfoldingene var foran rundt midtveis i periode to - vel og merke mot spillets gang.

Med ingen scoringer i siste periode rodde Stjernen i land en 2-1 seier.

Mål: Coulter 2-1 (33)

I semifinaleserien mellom Stavanger Oilers og Sparta står det 2-2 i kamper. Lagene møte tirsdag til kamp fem fra klokken 18.55 på TV 2 Zebra og TV 2 Play.