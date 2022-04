Ny klimarapport: – Dette er ikke tiden for utsettelser

Mandag lanserte FNs klimapanel sin seneste delrapport om klimakrisen og mulige løsninger.

Der kom det blant annet fram at verden kan halvere klimautslippene innen 2030 med tiltak som koster under 100 dollar per tonn CO2.

REAGERER: FNs generalsekretær António Guterres mener noen regjeringer og selskaper lyver om sin innsats for klimaet. Foto: Robert Bumsted / AP / NTB

Men FNs generalsekretær António Guterres kaller den nye klimarapporten et «skammens dokument» og sier enkelte regjeringer og selskap lyver om sin innsats.

Rapporten har også satt fyr i debatten hjemme i Norge, hvor flere partier tar til orde for at regjeringen skal gjøre både mer, og mindre.

Skarp kritikk av regjeringen

– Med dette bakteppe er det enda mer ubegripelig at Støre-regjeringen krangler internt om Norge skal utsette våre klimamål eller ei. Dette er ikke tiden for utsettelser, sier nestleder Tina Bru i Høyra til TV 2.

IKKE NOK: Nestleder i Høyre, Tina Bru, mener Støre-regjeringen må slutte å krangle og begynne å handle på klimapolitikken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hun viser til at FNs klimarapport understreker at handling kreves nå om vi skal klare det grønne skiftet.

– Rapporten slår fast at verden har verktøyene som trengs for å kutte utslippene å nå målene for 2030, men de er også tydelige på at vi står ved et veiskille, sier Bru.

Hun støttes av leder for MDG, Une Bastholm, som sier Norge ikke lenger har luksusen å velge bort klimatiltak.

BLIR DYRT: Leder for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, sier klimatiltakene bare vil bli dyrere med årene. Foto: Annika Byrde / NTB

– Nå må regjeringen legge fram en troverdig klimaplan, og forplikte seg til grepene som trengs. De mangler dessverre støtteordninger som gjør at alle i Norge kan ha råd til å være med på omstillingen, sier hun.

Både Bru og Bastholm mener regjeringen blant annet bør investere i mye større grad i karbonfangst, utbygging av fornybar energi og naturbevaring.

– Det kommer til å koste penger, men det blir bare enda dyrere å vente, avslutter Bastholm.

Vil skjerpe klimamålene

Forrige uke inviterte Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til en revurdering av klimamålet, en debatt klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) raskt parkerte.

– Jeg mener den ble avklart i forrige uke av statsministeren, sier Eide og viser til forsikringene fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at klimamålet ligger fast.

KLIMATILTAK: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener Norge kan investere mer i klimaløsninger enn det FNs klimapanel mener trengs globalt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Etter lanseringen av FNs delrapport mandag, sier miljøministeren til NTB at det kan være gode grunner til å gjennomføre klimatiltak i Norge som er dyrere enn det FNs klimapanel mener trengs globalt.

– Vi må gjøre noe i tillegg, for vi vil ikke bare at noen skal finne opp disse løsningene, vi vil jo gjerne at en del av dem blir funnet opp i Norge, sier Barth Eide til NTB, og legger til:

– Da trenger vi en aktiv virkemiddelbruk som gjør at vi er godt plassert i konkurransen om disse fremtidsløsningene.

Uenig i politikken

Det får ikke miljøpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Terje Halleland til å juble.

Han mener det er bra at FNs klimapanel viser til rimelige løsninger på klimakrisen, og reagerer på at Barth Eide vil innføre dyrere tiltak enn de som er foreslått.

– Jeg forventer at regjeringen ikke innfører nye særnorske utslippskrav som gjør kuttjobben enda dyrere og vanskeligere for næringslivet, industrien og norske skattebetalere, sier han mandag kveld.

UENIG: Miljøpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Terje Halleland, mener det er unødvendig at Norge bruker mer penger på klimatiltak enn nødvendig. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Han mener det er helt unyttig for Norge å tredoble CO2-avgiften eller å legge ned olje- og gassnæringen.

FNs generalsekretær António Guterres har flere ganger sagt at verden må droppe kull, olje og gass for å unngå en klimakatastrofe.

– Land og selskaper med høye klimagassutslipp later ikke bare som de ikke ser problemet, de heller bensin på bålet, uttalte Guterres mandag kveld.

– De kveler planeten vår til fordel for egne interesser.

Halleland på sin side mener kvotekjøp i utlandet er den billigste og mest effektive løsningen for Norge å gjennomføre klimakutt.