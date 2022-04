Hat trick og drømme-Start for Braut Brunes

Åsane - Start 1-5

Jonatan Braut Brunes startet sesongen i Start-drakten på best tenkelig vis. 21-åringen, som er søskenbarnet til mer kjente Erling Braut Haaland, scoret hat trick borte mot Åsane.

Se alle scoringene i målfesten øverst i artikkelen!

Elegant start

Etter bare tre minutter smalt det for gjestene. Kristoffer Tønnessen sender ballen til Braut Brunes som elegant chippet ballen fra fem meter forbi en sjanseløs Idar Lysgård.

20 minutter senere headet en umarkert Tønnessen ballen mot mål, men Lysgård vartet opp med en god redning. Men Åsane fikk ikke ballen unna, og Braut Brunes kjempet ballen bak sisteskansen og i nettet.

Kveldens tredje satt etter 59 minutter spill. Gode Start-kombinasjoner gjorde at Lars Erik Oskar Fallenius fant Braut Brunes inne i boksen, som igjen chippet ballen i mål på lekkert vis.

Like etter satte Fallenius Starts fjerde for bortelaget via stolpen og i nettet, før han avsluttet Starts festkveld ved å sette 5-1 målet.

– Fallenius og Braut var den store forskjellen på lagene, og dette var en meget imponerende debut av Fallenius etter at han ble klar for Start sist uke, sier V 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Forventer opprykk

– Start har et lag, en stall og et budsjett som gjør at de bør være med å kjempe om direkte opprykk. Noe annet vil være en skuffelse. Brann er favorittene til å vinne OBOS-ligaen, og jeg forventer et nytt tap for Åsane i neste kamp når Brann venter, sier Mathisen.

Dermed gikk Åsane på et stygt tap hjemme i første serierunde. De oransje reduserte like ved Erling Myklebust etter pause, men det ble for tøft for hjemmelaget. Åsane møter Brann i neste seriekamp lørdag 9.april.

Sogndal-seier

På hjemmebane mot Raufoss er det hjemmelaget som startet best. I kampen hvor Tore Andre Flo var tilbake i Saftbygda som Sogndal-trener satte Andreas van der Spa kampens første mål. Like etter pause doblet Kristoffer Hoven ledelsen for hjemmelaget. Hoven satte ballen sikkert nede i høyre hjørne og Sogndal fikk en god start på sesongen.

Målfest i Skeid

I kampen mellom Stabæk og Skeid var det hjemmelaget som åpnet best, til Stabæks store fortvilelse.

Etter to store sjanser til bortelaget setter Skeids Johnny Per Buduson 1-0 alene med keeper.

20 minutter senere slo Stabæk tilbake på straffe. Herman Hammy Geelmuyden satte ballen i mål via keeper Lars Kvarekvål og lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Etter hvilen begynte snuoperasjonen for Stabæk, som spilte i Eliteserien i fjor. Først satte bortelagets Kornelius Hansen ballen nede i det høyre hjørnet alene med keeperen. Fire minutter senere scorte Geelmuyden hans andre for kvelden, denne gangen på straffe. Dermed har den tidligere PSV-spilleren fått en perfekt start på sesongen i østlandsklubben.

Med ti minutter igjen av kampen scorte Simen Wangberg selvmål for de hvitkledde, men det blir ingen flere mål i Skeid. Kampen ente 3-2 til Stabæk.

