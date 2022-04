Pristest på hageredskaper: Her får du mest for pengene

For mange er det tid for hagearbeid, og det er mange varehus som har redskapene som trengs. TV 2 hjelper deg har testet prisen hos 11 varehus for å finne de rimeligste hageredskapene, og prisene varierer stort.

Hageentusiaster

TV 2 hjelper deg møter søskenparet Halvor Bakke og Ingunn Anvik i Stavern hvor de begge har hver sine dekorative hager. Halvor Bakke er i gang med forberedelser til urtehagen, og Ingunn Anvik er klar for å plante georginer og valmuer av tørka frø fra fjoråret.

– Det viktigste er god og næringsrik jord og jevnlig vanning, sier Bakke.

Se Halvor Bakkes tips i videoen øverst.

Ingunn Anvik har siden 2002 bygget opp en variert og velstelt hage med drivhus, palmehus, paviljong og egen butikk.

– Det handler om å dele den hagegleden jeg selv har funnet, sier Ingunn, som i sommermånedene jobber fulltid med hagen.

På spørsmål om hva man trenger av hageutstyr svarer Ingunn at trillebår og "gullsaksa" er hennes viktigste verktøy.

– Jeg vil nok anbefale å ha trillebår, rake, beskjæringssaks, hagehansker og noen redskaper til å luke beddene med, svarer Ingunn.

Etter anbefalinger fra Anvik er det nettopp disse varene vi prissjekker hos de ulike varehusene.

HAGEUTSTYR: Følgende hageutstyr er med i pristesten: Trillebår, hagehansker, beskjæringssaks, rake, planteskje og hageklo. Foto: TV 2 hjelper deg

Resultater fra billigst til dyrest

Biltema: 463,60,-

Jula: 478,50,-

Byggmax: 527,85,-

Plantasjen: 608,50,-

Obs BYGG: 609,80,-

Megaflis: 612,-

Maxbo: 926,80,-

Byggmakker: 1289,90,-

Jernia: 1336,30,-

Felleskjøpet: 1354,-

Tre ganger så dyre

Felleskjøpet har de dyreste varene, med en samlet prislapp på 1376 kroner.

Felleskjøpet forklarer at de tilbyr reparasjon av verktøy hos flere av sine butikker, og at det er en av grunnene til at de ikke klarer å være lavest i pris.

– Vi er ikke en lavpriskjede, men satser heller på et bredt sortiment med produkter som holder gjennomgående høy kvalitet. På en rekke av våre lokasjoner har vi verksteder for småmaskiner, slik at kunden raskt kan få utført reparasjoner når hageverktøyene trenger service. Ved å tilby hele denne pakka til kundene, vil det ikke være mulig for oss samtidig å være lavest i pris på for eksempel hageredskaper.

Biltema kommer billigst ut i testen, med totalsum på 463,60. Kjeden har egen logo på flere av varene. De mener at kvaliteten nødvendigvis ikke er dårligere selv om de er billigst på markedet.

– I de fleste sammenhenger kjøper vi ‘’hyllevare’’ direkte fra produsenten og markedsfører det i vårt eget navn. Det gjør at vi kan få gode priser på produkter som er like gode som «merkevarer». I enkelte tilfeller kan det være sammenheng mellom pris og kvalitet. Biltema har flere ulike kvaliteter i sortimentet for å treffe de fleste behov. Målet vårt er uansett at produktene våre skal overgå kundenes forventninger.

Fullstendig oversikt over billigste varer

Flere av varehusene fører egne merkevarer, mens andre har kjente merker som Fiskars, Gardena og Grouw. Trillebåren varierer mest i pris, og dyrest er Fiskars-trillebåren solgt av Jula, Byggmakker og Felleskjøpet.

Priser Trillebår Rake Hagesaks Plantespade Liten lukerake Hansker Biltema 269 69,80 69,90 34,90* 19,90 Byggmax 249 119 99,95 19,95 19,95 20 Jula 279 49,90 59,90 14,90 39,90 34,90 Plantasjen 349 79,80 99,90 49,90* 29,90 Obs BYGG 379 49,90 79 45 45 11,90 Megaflis 249 119 89 55 41 59 Maxbo 549 169 129 29,90* 49,90 Byggmakker 859 149 139 59 59 24,90 Jernia 799 149 169 79,50 79,50 59,50 Felleskjøpet 949 118 169 69* 39

* betyr at prisen er for et sett som inkluderer plantespade og liten lukerake.