Uavgjort mot Glimt – så krasjet billettsystemet til Rosenborg

Før første serierunde i Eliteserien var det pessimisme som rådet rundt Lerkendal.

Dagen etter 2-2 mot regjerende seriemester Bodø/Glimt på Aspmyra er stemningen en helt annen, uten at Rosenborg-sjef Kjetil Rekdal ser noen grunn til å ta av.

– Dette laget er fortsatt uferdig og vi har mange hindre i veien foran oss som vi må komme oss over, både i utvikling i grunnspill, mer presisjon, mer effektivitet og det å luke bort en del feil i det defensive arbeidet. Det er mange områder her som skal forbedres, sier Rekdal til TV 2.

For selv om det ble poeng mot Glimt og en opptur for trønderne etter flere skuffende treningskamper i vinter, klarer ikke Rekdal å unngå å være litt irritert etter sin første tellende kamp som RBK-trener.

– Det er litt blandede følelser. Vi er litt irritert over at vi ikke klarer å lage det 2-0 målet da muligheten er der ganske mange ganger. Så er vi fornøyde med at vi kommer tilbake etter vi havner under 1-2. Det er i alle fall et veldig fortjent poeng. Vi kunne ha tapt da vi havnet under, men vi kunne også ha lagd det viktige 2-0 målet, men det klarte vi dessverre ikke.

Billettsystemet krasjet

Til tross for at det «bare» ble ett poeng, ser det likevel ut til at pessimisme er snudd til optimisme i Trondheim. Etter søndagens kamp var trykket på billetter til Rosenborg-Odd kommende søndag så stort, at trøndernes billettsystem sviktet.

Det får Rekdal til å trekke på smilebåndet.

– Det er litt det som jeg opplevde da jeg kom hit, det er en ekstrem utålmodighet og frustrasjon over at Rosenborg har havnet i den situasjonen de er i. Det er flere som har sagt til meg at den femteplassen i fjor var godt betalt, og det kan godt hende at det var tilfellet, så mye fulgte ikke jeg med på det som skjedde her, sier Rekdal og fortsetter:

– Vi har et veldig ungt lag, 22 år i snitt. Det er mange gutter som må opp og fram å ta ansvar på fotballbanen. Ikke bare i ny og ne, men konstant gjennom alle kampene. Det var mange som sto fram på akkurat det området i går. Det å ikke la seg affisere av at du ikke får til alt, ikke scorer på alle sjansene dine eller gjør en feil i kampen. Det løpes helt enormt med meter, så på en god dag er den kampen avgjort til pause.

– Hvordan blir det for deg å gå ut på Lerkendal som Rosenborg-sjef?

– Det gleder jeg meg til. Jeg har aldri gjort det før, så det blir spennende. Og at vi klarer å vekke den forente kraften i Trondheim og omegn, det å «backe» guttene og få Rosenborg til å vokse igjen, det er utrolig fascinerende å ha en del av det ansvaret, svarer Rekdal med et smil.

Et bevis

Nå kan 53-åringen se fram til en uke med litt arbeidsro før Odd venter på søndag, uten at han har tenkt å bruke resultatet mot Glimt som noen hvilepute.

– Vi har ti målsjanser, det er det eneste jeg fokuserer på. Jeg tror ikke vi skal begi oss inn på en ordkrig når det gjelder spillestil og måter å gjøre det på. Bodø/Glimt er bedre innkjørt enn oss. De har mer automatismer i grunnspillet sitt, naturlig nok. Det må vi bare anerkjenne og respektere, men vi skal komme oss nærmere på det området vi også etter hvert, lover Rekdal og legger til:

– Vi må jobbe med at det blir et gjenkjennbart mønster. Vi har holdt på i to måneder og mistet 14 dager med korona, så kampen i går er i alle fall et bevis på at vi har gjort mye rett så langt. Og så er det spilt én kamp. Det er ingen enkle kamper i Eliteserien. Du må slåss og spille bra fotball hver eneste helg for å ha en god sjanse til å vinne.

Og for Rosenborgs del er Odd neste oppgave. Skienslaget fikk en perfekt start på sesongen under sin nye trener Pål Arne Johansen, med 2-0 hjemme mot Tromsø. Rekdal spår at det blir en helt annen kamp enn det man så mot Glimt søndag.

– Det er ingen her som tar av. Det vi må jobbe med er at det blir en annerledes kamp. Det er vi som spiller hjemme og vi må regne med at det er vi som driver tempoet i kampen. Da er presisjon og bevegelse ekstremt viktig. At du får lagt trøkk på Odd og at du klarer å få fram de rommene som vi ønsker å angripe i, i den formasjonen vi eventuelt velger. Om det blir 3-5-2 eller 3-4-3 det får vi bruke uken på, men det er det som er kunsten, å gjøre det vondt for motstanderen. Så må vi prøve å få med oss tre poeng, for i starten av sesongen er de poengene utrolig viktig.

– Og «Bilde tå'n Ivers», den kan du?

– Jeg skal lære meg den i løpet av uka. Å synge kan jeg ikke, men jeg skal lære meg teksten fullt ut. Det er jo en logisk greie når du representerer en klubb, at du innretter deg etter kulturen her, avslutter en lattermild RBK-sjef.