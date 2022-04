I et innlegg på Instagram hevder Agnete Huseby (26), bedre kjent som Agnetesh, at hun ble dopet ned på byen, og beskriver hendelsen som uvirkelig.

Til God kveld Norge forteller Oslo legevakt at de ukentlig får inn pasienter som mistenker det samme.

Husker ingenting

26-åringen befant seg på utestedet Tijuana i Oslo sammen med noen venninner da hun angivelig skal ha blitt dopet ned.

– Jeg ble dopet ned på byen på lørdag, da jeg var ute med noen venninner. Det virker så uvirkelig, fordi det virker ikke som jeg var der, bare at noen har fortalt meg en historie som jeg forteller videre, sier Huseby i videoen som hun har delt med sine 76 000 følgere på Instagram.

Videre forteller youtuberen at hun nesten ikke har noen minner fra denne kvelden selv, men at venninnene hennes har gjenfortalt det som skjedde.

God kveld Norge har vært i kontakt med Husebye, og har fått tillatelse til å gjengi hendelsen.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få kontakt med utestedets daglige leder.



– Han var veldig opptatt av meg

Husebye forteller videre at hun husker alt som skjedde den kvelden, helt frem til de ankom utestedet.

– Der møter jeg noen jeg kjenner, og jeg husker samtalene jeg hadde med de. Vi bestiller oss en drink hver, og så husker jeg absolutt ingenting mer, forteller hun.

Etter at byen stengte skal Husebye ha tatt initiativ til å fortsette festen hjemme hos seg selv, noe som skal være veldig ulikt henne.

Før dette skal hun ha kommet i kontakt med en fremmed på utestedet, som også skal ha blitt med på etterfesten. Venninnene til 26-åringen skal ha beskrevet oppførselen til vedkommende som merkelig.

– Han var veldig opptatt av meg, sa venninnen min. Det var ikke sjarmerende engang. Det var for mye og litt på grensen til «obsessed». Derfor bestemte hun seg for å passe litt ekstra på, forteller Husebye.

Da de ankom leiligheten, skal Husebye plutselig ha forsvunnet fra de andre. Venninnen fant henne i en park litt senere, og fikk henne heldigvis med seg trygt tilbake til leiligheten.

– Da vi kom tilbake til leiligheten, så dro alle som var der, bortsett fra han ene fyren som ingen kjente. Han satt seg innerst i leiligheten min, og de måtte prøve å få han til å gå flere ganger, forteller Husebye.

– Han ville ikke dra, men de fikk han til å gå til slutt, forteller hun videre.

Husebye har også snakket med God morgen Norge om hendelsen. Se hele intervjuet her.



Tydelig at det ikke bare var alkohol

Venninne hennes skal ha reagert på flere ting Husebye sa og gjorde den kvelden, og mente at hun ikke oppførte seg som normalt.

– Jeg husker ingenting, det er ikke et minne. Hvis jeg er full, så pleier jeg å ha vage minner. Jeg har vært full flere ganger før, og jeg vet hvordan jeg er da. Det her var noe helt annet, forteller Husebye.

– Det var ganske tydelig at dette ikke bare var alkohol, forteller hun videre.

Huseby fikk en melding fra den ukjente mannen dagen etter, som blant annet takket for kvelden og sa det var synd at de ikke fikk pratet mer sammen. 26-åringen reagerte på at han ikke nevne noe om hvor «borte» hun var den kvelden.

Skummelt å tenke på

Videre sier hun at hun ikke vet med sikkerhet at det var den ukjente mannen som dopet henne ned, men er helt sikker på at det ikke bare var alkohol hun hadde fått i seg den kvelden.

– Jeg vet ikke hvem som har gjort det her, og jeg vet ikke om det er han jeg tror det er, men det har i alle fall skjedd. Jeg er veldig heldig, og er glad for at det ikke skjedde noe mer, sier hun og fortsetter:

– Jeg vil bare si til folk at pass på dere selv, pass på drinkene deres på byen, og pass på hverandre. Hadde jeg ikke hatt så gode venner som passet på meg, som faktisk tok ansvar og fikk meg hjem i sikkerhet alene, så kunne det virkelig gått mye verre, sier hun videre.

Til God kveld Norge forteller Husebye at det gikk bra med henne, men beskriver det hele som en «uvirkelig» opplevelse.

– Heldigvis gikk alt veldig bra, men det er skummelt, og det er skummelt å tenkte at det skjedde her hjemme i Oslo, og på et sted jeg har vært veldig mye, sier hun videre.

Får inn pasienter ukentlig

Til God kveld Norge forteller Husebye at hun tok kontakt med legevakten dagen etter, for å høre om hun burde tatt en test for å finne ut av hva det var hun hadde i blodet.

– De sa det var så lang ventetid, og at det jeg mest sannsynlig hadde fått i meg allerede ville vært ute av systemet, og ikke kom til å synes på testene, forteller hun.

Odd Martin Vallersnes, lege ved Oslo legevakt, forteller til God kveld Norge at de ikke har nøyaktige tall på hvor utbredt problem dette er, men at de ukentlig får inn pasienter som mistenker at de har blitt dopet ned.

– Som regel finner vi ikke noe annet enn alkohol i prøvene, men det hender vi finner benzodiazepin (beroligende medikament), og en sjelden gang GHB. Imidlertid er GHB vanskelig å påvise fordi det raskt blir skilt ut av kroppen, forteller Vallersnes.

Dersom man mistenker at man har blitt dopet ned, mener han det er viktig at man oppholder seg med folk man stoler på, som kan hjelpe deg til legevakten eller med å tilkalle ambulanse.

– Har du blitt dopet ned, vil du ofte kjenne deg mye mer ruspåvirket enn du kan forklare med det du selv har inntatt av rusmidler, forteller han videre.