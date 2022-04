Jakter gjerningsmenn etter voldshendelse med stikkvåpen

Artikkelen oppdateres!

Til TV 2 sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, at de er på stedet med store ressurser. Den skadde mannen er fraktet til sykehus i ambulanse med uavklart skadeomfang.

– Han har stikkskader, men det er uvisst hva slags våpen som er brukt.

Politiet jakter nå de fire gjerningspersonene som er observert i forbindelse med voldshendelsen.

– Gjerningspersonene blir beskrevet som mørkkledde, utenlandske menn. Det er alt vi har å gå etter.

Videre forteller operasjonslederen at politiet jobber med å finne ut av nøyaktig hvor hendelsen skal ha skjedd.

– Vi jobber med å lokalisere åstedet, fordi den skadde ikke ble funnet der. Han hadde løpt fra stedet. Men vi mener det er i nærheten av bussterminalen.

Like før klokken 21 melder politiet at de har sperret av et område mellom Akerselva og Olafiagangen.

– Vi mener det kan være åstedet, og dette vil bli undersøkt.



Videre skriver politiet at skadeomfanget fortsatt er ukjent.