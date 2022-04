Nå lanserer Subaru sin første elektriske bil. Nemlig SUV-en Solterra AWD.

Det er over 45 år siden den aller første Subaruen entret norsk jord. Over 55.000 biler har siden blitt solgt fra den japanske produsenten her hjemme. De er kjent for god framkommelighet, boksermotorer med særegen lyd og god driftssikkerhet.

Med Solterra på plass, starter en helt ny æra for Subaru. Nå er prisene klare på bilen som skal få ny fart på et historisk dårlig Subaru-salg de siste årene.

Solterra er utviklet i samarbeid med Toyota (I prinsipp samme bil som Toyota bZ4X), men den skal ivareta det klassiske Subaru DNA-et. I motsetning til Toyota-tvillingen, leveres Subaruen kun med firehjulsdrift.

Nye og elektriske Subaru Solterra leveres kun med firehjulsdrift og skal være svært kapabel på dårlig underlag.

Tilhenger og takboks

Solterra drives av to uavhengige elmotorer på for- og bakakslen som leverer en samlet effekt på 160 kW (218 hk) og har et dreiemoment på 337 Nm. Det gir en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 6,9 sekunder. Bilen har tre kjøremodus: Eco, Normal og Power.

Batterikapasiteten er på 71,4 kWt som gir rekkevidde på inntil 466 kilometer (WLTP). Avhengig av modell.

Maksimal ladeeffekt er 150 kW. Bilen kan hurtiglades inntil 80 prosent på bare 30 minutter, under optimale forhold. Batteriets temperaturstyring skal sikre kort ladetid og stabil effekt uansett årstid. Det er mulig å overvåke bilens ladestatus, og andre viktige funksjoner, i Subaru Care-appen.

Nye Solterra er 469 cm lang, 186 cm bred og 165 cm høy. Bagasjerommet er på 452 liter med god åpning og flatt gulv. Mens lang akselavstand skal sikre god plass i kupéen.

Modellen kan trekke opptil 750 kilo og er godkjent for taklast på inntil 75 kilo, noe som gir mulighet for bruk av både tilhenger og skiboks. Dessuten har den en bakkeklaring på solide 21 centimeter og et godt beskyttet batteri mellom akslingene som tillater kjøring på ujevnt underlag.

Moderne og romslig interiør som preges av to digitale skjermer på 7 og 12,3 tommer.

Skal ha gode terrengegenskaper

Framkommelighet og pålitelighet er Subaru sitt kjennemerke. Solterra kommer med permanent firehjulstrekk som standard. Her har Subaru brukt all sin ekspertise innen AWD-teknologien på sin første elbil.

Bilen er utstyrt med kraftig og presist firehjulstrekksystem. Sammen med X-MODE og nyvinningen Grip Control, gjør dette Solterra til en elektrisk SUV med meget gode terrengegenskaper. X-MODE sørger for optimale ytelser under alle kjøreforhold med to innstillingsfunksjoner tilpasset Snow/ Dirt og Deep Snow/ Mud. Den nye funksjonen Grip Control holder en konstant hastighet i bakker og i ujevnt terreng slik at fører kan ha full fokus på styringen. Dette skriver Subaru selv i en pressemelding.

De første kundebilene leveres allerede i juni i år.

Dette er prisene og rekkevidden

Solterra er utstyrt med sikkerhetssystemet Subaru Safety Sense som standard. Denne pakken inneholder alle de viktigste sikkerhetsfunksjonene.

Utformingen av førerplassen er gjort med god sikt, komfort og brukervennlighet som hovedmål. Det lave instrumentpanelet skal gi god sikt gjennom frontruten, og viktig informasjon vises i et 7-tommers LCD-instrumentpanel foran føreren og en 12,3-tommers multimediaskjerm midt på dashbordet.

Dette er rekkevidde og priser på de ulike modellene.

Enorm respons

– Subaru Solterra AWD har vært på forhåndsvisning hos våre forhandlere i vinter, og vi har opplevd enorm respons. Nå kan bilen bestilles. Med utstyrsnivåer bygget for norske forhold, har vi stor tro på at mange nordmenn får den el-SUVen de har ventet på og ønsket seg. En Subaru har som kjent alltid vært påliteligheten selv, mil etter mil, år etter år. Nå overtar Solterra AWD denne arven. Det sier Torbjørn Lie, som er daglig leder i Subaru Norge.

De første kundene får bilene sin før sommerferien, nærmere bestemt i juni.

