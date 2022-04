Støre har tillit til Enoksen – mener han har beklaget ærlig og oppriktig

Statsministeren ble ikke informert om saken før han utnevnte Enoksen som ny forsvarsminister.

– Jeg fikk vite om at varslet torsdag i forrige uke, sier Støre til TV 2.

Forsvarsministeren gikk åpent ut på TV 2 lørdag og beklaget på det sterkeste to episoder fra tiden han var partileder for rundt 20 år siden.

Tidligere nestleder i Nordland Senterparti, Hilde Lengali, varslet formelt mot Enoksen om de to episodene 18. mars i år.

Enoksen skal ha invitert henne inn på sitt hotellrom under et partimøte i Bodø i 2000 for å snakke om hennes kandidatur til Stortinget, men ifølge Lengali dyttet henne ned på sengen straks hun kom inn, i stedet for å snakke om hennes politiske fremtid.

Enoksen sier han ikke husker episoden, men utelukker ikke at den kan ha skjedd.

Rokker ikke ved tilliten

Under Sps valgkampåpning i Trøndelag i 2001 benyttet begge hotellets svømmebasseng og badstue, før de gikk i hver garderobe for å dusje. Enoksen har bekreftet at han stod og så på henne da hun kom naken ut fra dusjen, og kommenterte at hun så mer ut som en filmstjerne fra Hollywood enn en fembarns-mor.

Denne hendelsen husker Enoksen godt, og han beklaget den gang, og beklaget sterkt igjen nå.

Enoksen bekreftet til TV 2 at han ikke varslet Støre om disse episodene før han ble statsråd.



Opplysningene rokker ikke ved Støres tillit til ham.

– Jeg fikk informasjon fra Enoksen selv, som forklarte om det som også har stått i mediene. Han beklaget det som hadde skjedd da, og beklaget igjen nå, så jeg har tillit til ham som forsvarsminister, og mener ikke at det blir satt til side av dette, sier Støre til TV 2.

Unnlater å svare på Sp-håndtering

Partiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim og generalsekretær Knut Olsen har kjent til innholdet i varslet siden 2017, men informerte verken Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum eller statsminister Jonas Gahr Støre om dette før Enoksen ble utnevnt som statsråd.

Støre unnlater å svare på om han synes prosessen i Senterpartiet har skjedd på en tilfredsstillende måte.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. De spørsmålene får komme der, men jeg anser at saken er opplyst både fra kvinnen det gjelder, og fra hans side.

– Han har beklaget det, og gjort det på en ærlig og oppriktig måte, sier Støre.

– Skulle du ønske du hadde fått vite om denne saken før han ble utnevnt som forsvarsminister?

– Jeg tar til etterretning at det var en informasjon vi ikke hadde, jeg forstår det varslet er kommet i senere tid. Det er en sak som er ganske opplyst, og som Enoksen har beklaget. Det gjorde han da, og han har gjort det nå, så det legger jeg til grunn.

Ferdig med saken

Støre sier at saken er avsluttet for hans del.

– Har du spurt Enoksen eller andre om det kan finne flere ting som de ikke har sagt ifra om?

– Nå vil ikke jeg kommentere de samtalene vi har hatt der, men dette er jo samtaler og spørsmål vi stiller i forbindelse med at du får et slikt verv. Så tar jeg til etterretning at Senterpartiet vurderer denne saken hos seg, og da får spørsmålet gå til dem.

Generalsekratær Knut Magnus Olsen, som håndterer varsler i Sp, har ikke svart på henvendelser fra TV 2 mandag.

Grunnen til at det ikke ble opprettet et formelt varsel mot Enoksen i 2017 var at han ikke lenger hadde noen sentrale verv i Senterpartiet.

Lengali reagerte sterkt da han gjorde comeback i rikspolitikken som ny forsvarsminister i fjor høst.

– Da fikk jeg hakeslipp, og reagerte kraftig. Jeg husker at jeg følte meg sviktet av Senterpartiet, som om det jeg hadde fortalt ikke betydde noe, sa Lengali til TV 2.