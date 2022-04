Virgil van Dijk om van Gaals kreftbeskjed: – Jeg var i sjokk

Liverpools kvartfinale mot Benfica kan du se på TV 2 Sport Premium 1 og Play tirsdag fra kl. 20.00.

Van Gaal bekreftet sykdommen på nederlandske TV-showet «Humberto's Talkshow», og utdypet at det var en aggressiv form for kreft.

70-åringen er trener for det nederlandske fotballandslaget, der Virgil van Dijk er kaptein. På en pressekonferanse før Liverpools Champions League-møte mot Benfica, forteller van Dijk at han ble sjokkert da han hørte nyheten.

– Jeg var i sjokk i går kveld da jeg hørte intervjuet hans. Det var et stort sjokk. Jeg sendte ham en melding etter intervjuet, sier van Dijk.

TRENER OG KAPTEIN: Louis van Gaal og Virgil van Dijk kjenner hverandre godt fra det nederlandske landslaget. Foto: KOEN VAN WEEL

Van Gaal sa at han fikk diagnosen i slutten av 2020. Han har med andre ord holdt det skjult i ett og et halvt år.

Likevel gjorde 70-åringen det klart at han hadde alle intensjoner om å lede Nederland i det kommende Qatar-VM.

– Det sier definitivt mye om ham. Han er ikke typen som trenger mye sympati. Han fortsetter med sitt. Det er den typen person han er. Jeg kommer definitivt til å være der for ham, og forhåpentligvis kan vi få det til å bli et mesterskap vi aldri kommer til å glemme, fortsetter van Dijk.

Selvsikker: – Alle sjanser til å vinne alt

Van Dijk er ellers en selvsikker mann på pressekonferansen, og ser ingen grunn til at hans Liverpool ikke kan vinne alt som vinnes kan denne sesongen.

Med et ligacupgull allerede innkassert, gjenstår Premier League, Champions League og FA-cupen. Premier League-racet kan nesten ikke bli tettere, der Liverpool er ett poeng bak Manchester City. I FA-cupen er City semifinalemotstandere.

– Det har vært en uforglemmelig sesong for oss som spillere og som klubb. Det som skjer i Liverpool er noe ingen burde ta for gitt. Vi har et fantastisk lag og trener, så vi må nyte det og gi alt, sier han, og legger til:

– Vi er i den posisjonen vi er i. Vi spiller bra i alle konkurranser og vi har alle sjanser til å vinne alt. Så la oss gå for det.

VIL HA MER: Ligacupgullet er allerede i boks, men Virgil van Dijk vil vinne mer. Foto: DAVID KLEIN

Advarer

Til tross for at selvtilliten åpenbart er på topp, sier 30-åringen at de røde fra Merseyside alltid tar sesongen kamp for kamp.

– Vi må ta det kamp for kamp. Du kan ikke fokusere på neste kamp når du har en du må spille her og nå. Benfica-kampen kommer til å bli tøff, og det er den vi fokuserer på. Vi må passe på at vi gjør alt rett. Det er slik vi ser på det.

– Du kan bare påvirke kampen foran deg. I morgen er en stor kamp, så vi kan kun fokusere på den, påpeker han.

Kampen mot Benfica kan du se på TV 2 Sport Premium 1 og Play tirsdag fra kl. 20.00.