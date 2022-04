Fannemel vant fram etter en nesten tre år lang NAV-kamp

Et vondt kne skulle bli starten på en lang kamp mot systemet for skihopper Anders Fannemel.

Den tidligere verdensrekordholderen i skiflyging har slitt med å komme tilbake i verdenstoppen. Det sportslige marerittet startet allerede i 2019.

På trening i polske Wisla ødela han korsbåndet i et «monsterhopp».

Det ble starten på en årelang kamp mot NAV for å dokumentere at han har hatt tapte arbeidsinntekter, og dermed krav på sykepenger. Etter tre avslag fra NAV, fikk Fannemel til slutt gjennomslag for at han hadde krav på sykepengene han søkte om høsten 2019.

– Det tok litt lenger tid enn jeg hadde tenkt da jeg først søkte om sykepenger. Det er deilig å være ferdig med saken, men det hadde vært bedre om det tok et halvt år, og ikke to og et halvt, sier Fannemel til TV 2.

PROBLEMKNE: Fannemel har operert både korsbånd og menisk i sitt venstre kne. Foto: Marte Christensen / TV 2

I det endelige vedtaket fra NAVs ankeutvalg slår de fast at Fannemel som skihopper er regnet som frilanser.

Mestparten av inntektene hans stammer fra premiepenger i utlandet, primært i EU/EØS-området. Men så lenge disse er inntektene er beskattet i det landet han har tjent dem, samt at trygdeavgiften er betalt til Norge, så har han samme trygderettigheter som penger opptjent i Norge.

– Seig prosess

Det var dette prinsippet som fikk Fannemel til IKKE å gi opp etter de første avslagene.

– Grunnen til at jeg ikke ga opp er fordi at reglene er ganske klare. Har man pensjonsgivende inntekt, så har man også krav på støtte fra NAV. Det er jo derfor man betaler skatt, sier Fannemel.

Advokat Erik Monsen har jobbet en årrekke for utøverorganisasjonen NISO, og har bistått Fannemel i saken mot NAV. Han roser hopperen for hans pågangsmot.

– Det har vært en lang og seig prosess. Særlig for Anders selv som har stått i det og hatt behov for denne støtten. Så at vi endelig fikk et vedtak i vår favør er svært gledelig, sier Monsen til TV 2.

Han peker på følgende som de viktigste prinsippene i vedtaket fra NAV.

– Det viktige her er er jo at inntekt opptjent i utlandet, kan gi trygderettigheter på lik linje med inntekt opptjent i Norge. Og dette vil jo gjelde veldig mange av de individuelle utøverne som deltar i verdenscupen.

Viktig for andre utøvere

Og nettopp det gjør Fannemel-saken ekstra interessant. Siden de fleste individuelle vintersportsutøverne ikke er ansatt noen steder, vil behandlingen av Fannemel kunne skape en presedens hos NAV ved senere saker.

– Nå har ikke jeg full oversikt, men jeg tror dette er en viktig sak for mange individuelle utøvere. Her har de en mulighet til å søke NAV om sykepenger og andre trygderettigheter.

ADVOKAT: Erik Monsen representerte Fannemel i saken mot NAV. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

I tillegg til sykepenger gjelder dette også penger til fødselspermisjon, og andre norske velferdsgoder.

Rådet fra Monsen til andre utøvere er å være nøye med å bokføre og ha oversikt over innbetalingen til det offentlige.

– Det er viktig. Man må betale inn trygdeavgift, og ha god oversikt over innkomne midler.

– Du har aldri vært borti en lignende sak?

– Nei.

– Så sånn sett er dette en viktig sak?

– Absolutt. Så vidt meg bekjent har det ikke vært lignende saker. Hvordan det er med frilansere i andre yrker er jeg ikke kjent med. Men for idrettsutøvere er dette en viktig sak.

– Stabukk

For Fannemel er det også fint å vite at hans årelange kamp kan hjelpe andre.

– Ja. så lenge man betaler det man skal, så har man rettigheter.

– Er du en stabukk?

– Ja, jeg er nok over gjennomsnittet sta. Det ser man i denne saken, og kanskje også i karrieren min som skihopper. Jeg gir ikke opp selv om det er en stund siden jeg var i verdenstoppen, ler han.

JUBDELDAGER: Anders Fannemel jubler etter å ha satt ny verdensrekord da han hoppet 251,5 meter i Vikersund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Sykepengene han til slutt fikk fra NAV rekker ikke til full satsing i årevis framover. Men sammen med oppsparte midler, så ser Fannemel for seg at han fortsetter karrieren minst ett år til etter det som har vært en tung sesong.

– Ja, jeg er motivert for å legge ned den jobben som trengs i sommer og høst. Uansett om jeg blir tatt med på landslaget eller ikke. Den viktigste grunnen til det er at jeg rent mentalt har begynt å stole på at kneet mitt holder nå, sier Fannemel.

– Under oppkjøringen i fjor sommer så sklei jeg nesten bare over hoppet. Nå tror jeg forutsetningene er bedre for å lykkes.

Om Fannemel ikke tas med på landslaget som presenteres i slutten av april, fortsetter han mest sannsynlig satsingen med Lillehammer Hopp.