Skal du i fjellet i påsken? Dette bør du gjøre nå

Med så mange skred vi har hatt de siste dagene, er det mange som bekymrer seg for påsken som står for tur.

I store deler av Nord-Norge, spesielt i Troms, er det nå svært lett å utløse snøskred.

Snøskredvarsler Heidi Bache Stranden i NVE sier at situasjonen vi nå har i fjellene, både på Vestlandet og i Nord-Norge, er svært vanskelige.

EKSPERT: Hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE. Foto: NVE

– Det er supervanskelig å vurdere skredfaren om du skal til fjells. Skal du i nærheten av snøskredterreng er det utrolig viktig å forberede seg godt, sier Stranden til TV 2.

Skjulte farer

Med nydelige forhold, nysnø og strålende sol skjønner hun at mange drømmer om turer i fjellheimen.

– Selv om det ser fint ut, er det mye problemer nede i snøen som vi ikke ser på overflaten, sier hun.

FAREN LURER: Selv om forhodene ser bra ut, er det ikke alltid snøen er så flott ombygd. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Stranden påpeker at det aller tryggeste rådet nå, spesielt i Nord-Norge, er å unngå alt av snøskredterreng.

– Skal du inn i slike områder må du ha lest skredvarslene våre på varsom.no og forstå hva som er problemet. Alle områder med helling over 30 grader bør unngås, sier hun.

Påsketips

Til de som drømmer om snødekte fjelltopper i påsken, har snøskredvarsleren noen klare råd.

#snøskred Drømmer du om topptur i påsken? ☀️Her kommer 3 gode råd: (1) Bruk bratthetskartene i Varsom Regobs appen, (2) lær mer om hva et skredproblem er på https://t.co/9Qe9LvC8sX og (3) les snøskredvarslene nøye for å forstå hvor skredproblemet finnes og hva du skal se etter❄️ pic.twitter.com/UfIxWox4gV — Varsom.no (@Varsom_no) April 5, 2022

– Sett deg ned med en kartbok allerede nå, bruk bratthetskartene og les skredvarslene nøye. Legg både en plan A, men også en plan B som er så god at du har veldig lyst til å gå den også. Når påsken står for døren og du skal på tur, les skredvarslene på nytt og gjør en ny vurdering om turen du har planlagt fortsatt er trygg, sier Stranden.

Rammer beredskapen

I løpet av den siste uken er totalt 15 personer tatt av snøskred i Troms.

Flesteparten av disse er utenlandske skientusiaster. Én av dem mistet livet.

Under ett døgn etter dødsulykken var nye skiturister på vei opp i de skredutsatte fjellene i Lyngen.

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sier at alle redningsaksjonene går utover beredskapen.

– Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å komme de skredtatte til unnsetning, med helsehjelp og fremgraving. Men det er dessverre slik at tiden går forferdelig fort når man er tatt av skred og er helt begravd. Da må man blir gravd ut i løpet av de første 10 minuttene, om man skal ha sjans om å overleve, sier Gilbert.

Han er tydelig på at de mange redningsaksjonene på så kort tid, går utover den totale beredskapen.

SKRED: Mads Gilbert på rasstedet der en mann omkom søndag. Foto: Svein H. Lian/ T V 2

– Med fem store redningsaksjoner siste uke har det vært en stor belastning på det offentlige, de frivillige og sykehuset.

– Respekter varslene

Gilbert legger til at det må gjøres mer for å forebygge slike ulykker. Men han er ikke tilhenger av ferdeselsforbud, han mener at hver og en i stedet må være sitt ansvar bevisst og ta gode risikovurderinger.

– Vi er nå inne i det tiende døgnet med stor skredfare på faregrad tre, og det er folk nødt til å respektere. Den eneste måten å overleve skred på, er å ikke bli tatt av skred. På Varsom.no har de meget kompetente skredvarsler og de varslene må man følge.

Gilbert mener utenlandske skiturister som kommer til Norge for å gå på toppturer, er for dårlig informert om hvor farlig det kan være.

– Vi er nødt til å intensivere arbeidet for å nå turguider og alle gjestene som kommer hit, sier han.

– Alltid en risiko

Skredforsker Audun Hetland ved universitetet i Tromsø jobber for å prøve å finne ut hvorfor folk velger å utsette seg for risiko med skikjøring og skred.

– Beveger du deg på lagdelt vintersnø i skredterreng så er det alltid en risiko, den klarer man aldri noen gang å redusere til null. Og akkurat nå er risikoen veldig høy. Det betyr at selv de som er aller flinkest kan ta feil av forholdene, sier Hetland.

LIVSTRUENDE: Fem menn i et turfølge ble tatt av skred på Blåruttinden i Balsfjord i Troms siste søndagen i mars. En av dem ble livstruende skadd. Foto: Maja Meyer/ Forsvaret

Han forklarer at grunnen til at det er så vanskelig å vurderer forholdene, selv for de erfarne, er at man sjelden får gode tilbakemeldinger på valgene man tar når man beveger seg i skredterreng.

– Den eneste objektive tilbakemeldingen du får er om du løser ut et skred, sier skredforskeren.