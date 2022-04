Kontaktes av nordmenn som vil adoptere barn fra Ukraina: – Svært vanskelig

Den humanitære krisen i Ukraina øker i omfang for hver dag som går. UDI anslår at over 11.000 ukrainske flyktninger har kommet til Norge. Ifølge flyktninghjelpen er over halvparten av alle barn i Ukraina drevet på flukt.

Ukraina-krigen og den påfølgende flyktningkrisen har ført til at mange flere ringer Bufetats (Barne-, ungdoms og familieetateten) vakttelefon.

Divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Bufdir bekrefter økningen overfor TV 2.

– Det stemmer at det er en stor økning av folk som tar kontakt med Bufetats regioner om både adopsjon og fosterhjem i forbindelse med Ukraina, sier Fremstad.

BARN I NØD: Mange nordmenn viser interesse for fosterhjem og adopsjon. Sistnevnte alternativ er ikke aktuelt med det første, ifølge Bufdir. Bildet er fra Polen. Foto: Marte Christensen / TV 2

400 flere vil bli fosterfamilie

Bufetat er en etat under Bufdir, og har oppgaver innenfor barnevern, familievern, adopsjon og ungdomsinformasjon.

Totalt ble alle Bufetats regioner kontaktet av 400 flere familier, som meldte interesse for fosterhjem, sammenlignet med med mars i fjor, ifølge Fremstad.

– I region Øst, som har en adopsjonsseksjon, fikk de inn over 30 henvendelser om å adoptere barn fra Ukraina, sier han.

Anbefaler ikke adopsjon fra Ukraina

Ifølge Fremstad har det tidligere ikke vært registrert interesse for adopsjon fra Ukraina. Situasjonen i landet er akutt, noe som gjør adopsjon ekstra krevende.

– Når det gjelder adopsjon og Ukraina, er det ikke anbefalt å gjennomføre adopsjon fra land som opplever akutte kriser.

Med den pågående situasjonen er det vanskelig å kartlegge nødvendige opplysninger.

KREVENDE: Jonas Hågensen i Bufdir sier det er vanskelig å kartlegge behovet for adopsjon i en akutt krise. Foto: Aage Aune / TV 2

– Slik situasjonen er der nå, kan vi heller ikke legge til grunn at barn som har kommet bort fra sine foreldre er foreldreløse eller har behov for å bli adoptert. Barn i slike situasjoner har først og fremst behov for helsetilsyn, mat og beskyttelse, sier Fremstad.

Risiko for ulovlig adopsjon

Han sier at risikoen for ulovlige adopsjoner vil være stor, fordi det er vanskelig eller tilnærmet umulig å gjennomføre adopsjon forsvarlig.

– Et land i akutt krise har ikke nødvendigvis et regelverk og et forsvarlig system for adopsjon. Derfor bør ikke adopsjoner skje under eller umiddelbart etter nødsituasjoner.

Fremstad legger til:

– Det vil være svært vanskelig eller tilnærmet umulig å gjennomføre adopsjoner i samsvar med Haagkonvensjonen 1993 om adopsjon eller nasjonal lovgivning i Ukraina.

Ligner på Syria

Bufdir så også en økning i henvendelser under flyktningkrisen i Syria i 2015. Men det er vanskelig å sammenligne ettersom situasjonen i Ukraina er i utvikling, forteller Jan Kato Fremstad.

LIKHETSTREKK: Bufdir så også en økning i henvendelser under krisen i Syria i 2015. Foto: Baderkhan Ahmad/AP

– Om vi ser på hvor mange som meldte interesse for å være fosterhjem i 2014, var det omtrent 4000 henvendelser mot 6000 i 2015, altså en stor økning. Det samme ser vi nå med omtrent 200 henvendelser i mars 2021 og 600 i år.

Over fire millioner barn på flukt

Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen opplyser om at 4,2 millioner mennesker nå er drevet på flukt fra Ukraina siden 24. februar. Over halvparten av disse befinner seg i Polen, ifølge Skarstein.

KRISE: Over halvparten av barna i Ukraina er drevet på flukt, ifølge Flyktninghjelpen. Foto: Flyktninghjelpen

– I tillegg er 6,5 millioner på flukt innad i landet. Totalt er altså over 10 millioner på flukt, sier hun.

Skarstein sier at over fire millioner av dem er barn.

– Enten drevet på flukt i eget land eller utenfor Ukraina. Det vil si over halvparten av alle barna i Ukraina.