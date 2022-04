Mikkel (19) ble sjokkert da forespørselen kom: – Virkelig en drøm

Om du ikke allerede har merket deg navnet, kan du gjøre det nå. Mikkel Øby-Olsen er blant våre største talenter.

Allerede nå spiller 19-åringen regelmessig på et høyere nivå enn mange av de norske A-landslagsspillerne.

– Jeg kan nesten ikke sette ord på hvordan sesongen har vært, sier han til TV 2.

Han hadde ikke sett for seg å bli en fast brikke i SHL-laget til Oskarshamn allerede denne sesongen.

– Et sjokk

For han var det aldri noen tvil. Han skulle til Sverige for å utvikle seg best mulig som hockeyspiller.

Som 16-åring flyttet han hjemmefra. Det første året i Huddinge var ingen overveldende suksess, men så gikk det bedre og bedre.

BYTTET KLUBB: Mikkel Øby-Olsen fulgte planen om å bytte klubb da han var ferdig med spill for U18-laget til Huddinge. Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN

Da han flyttet var planen at han skulle bytte klubb da han var ferdig med spill for U18-laget til klubben. Huddinge har ikke lag i den beste juniorligaen - hvor Øby-Olsen ønsket å spille.

Han dro til Oskarshamn, noe den neste landslagssjefen mener var et meget godt valg.

– Tobias har havnet i rett klubb. Det er ikke sikkert han ville vært like spennende om ikke han hadde gjort de valgene og for eksempel blitt værende i Norge. Han har kommet til en klubb med bra treningshverdag, hvor veien opp til A-laget er god, sier Tobias Johansson.

I sin nye klubb fikk han en sentral rolle på U20-laget. Etter en kamp der i fjor fikk han en uventet forespørsel.

– Jeg fikk en melding hvor de lurte på om jeg ville trene med A-laget. Det var et sjokk. For meg var det veldig stort bare å få være med å trene. Jeg lærer så sykt mye av å være med, sier Øby-Olsen.

GREP MULIGHETEN: Mikkel Øby-Olsen fikk en uventet mulighet på A-laget til Oskarshamn. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

En uventet mulighet

Før sesongen skadet noen av seniorlagets spillere seg. Det åpnet muligheten for det norske talentet.

Da Oskarshamn serieåpnet hjemme mot Timrå, var 19-åringen med.

– Det var virkelig en drøm, sier nordmannen som fikk rundt to minutter med spilletid.

I slutten av november gikk en ny drøm i oppfyllelse. Da hadde han spilt 18 SHL-kamper og rundet 100 minutter på isen, som er det som kreves for at en juniorspiller må tilbys en kontrakt.

Han skrev under på en avtale som strekker seg ut 2023/24-sesongen.

– Hvor viktig var det for deg å få på plass en så lang avtale?

– Det var det eneste jeg tenkte på. For meg var det klart viktigste å få en lengde på kontrakten som gjør at jeg kan få en ro i det som ofte pleier å være de mest kaotiske årene i spilleres karrierer. Nå kan jeg roe helt ned og fokusere på hockey. Jeg kan de neste to sesongene leve av å spille hockey og kun fokusere på å trene og bli bedre, svarer Øby-Olsen.

Tirsdag kan sarpingen være med på en skikkelig hockeybombe. Sammen med norske Emil Martinsen Lilleberg skal Øby-Olsen og deres Oskarshamn ut i kamp sju mot Rögle i sluttspillet.



Rögle vant nylig Champions Hockey League og er store favoritter, men har slitt mot Oskarshamn som endte på niendeplass i SHL. Det er ventet at norske Philip Granath blir å se på isen for Rögle.