Person påkjørt av buss i Oslo

– Den skadde var fotgjenger og skal ha blitt truffet av speilet til bussen. Ukjent skadeomfang, skriver politiet på Twitter klokken 15.12 mandag.

Ulykken skjedde i krysset Dronning Eufemias gate/Nylandsveien.

Kort tid etter ulykken sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen til TV 2 at politiet jobbet med å få oversikt på stedet, men at de første meldingene går på at fotgjengeren ikke skal være alvorlig skadd.

– Men det er bare de første meldingene fra stedet, så ambulansen kommer tilbake med hvor alvorlig det er etterpå.

Ved 15.50-tiden melder politiet at den skadde er kjørt til sykehus for ytterligere legetilsyn etter å ha blitt behandlet av ambulanse på stedet. Videre skriver politiet at de er ferdige med undersøkelsene på stedet.

Bussen er fjernet fra veien, slik at trafikk kan passere, men det må trolig påregnes noe kø.